Vor 37 Jahren erschien ein Film, der uns ALLE zum Weinen brachte - habt ihr ihn gesehen?

Kennt ihr noch diesen Zeichentrick-Klassiker?

Wenn wir an unsere Kindheit denken, erinnern wir uns häufig als Erstes an große Meilensteine zurück, wie die erste Fahrt auf dem Fahrrad oder die Einschulung. Aber auch Videospiele, Musik und Filme haben einen Platz in unseren Erinnerungen.

Eine besonders traurige und dennoch sehr schöne verbinden wir mit einer Truppe von fünf kleinen Dinos, die sich aufmachen, um den Weg ins sagenumwobene "Große Tal" hinter sich zu bringen.

'In einem Land vor unserer Zeit' war herzzerreißend und schön

Die Rede ist natürlich von In einem Land vor unserer Zeit, dem Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1988, in dem wir die Geschichte des kleinen Langhals Littlefood miterleben. Der wird nach einem Erdbeben von seiner Familie getrennt und muss den Weg ins Große Tal, einem sicheren Ort an dem es noch reichlich Wasser und Nahrung gibt, finden.

Auf seinem Weg trifft er auf die Dino-Kids Cera, Ducky, Petrie und Spike, die ebenfalls von ihren Eltern getrennt wurden. Gemeinsam müssen die fünf die Herausforderungen der rauen Landschaft bestehen, als auch den Gefahren durch feindliche Raubtiere entgehen.

1:33 In einem Land vor unserer Zeit - Trailer zum Zeichentrick-Klassiker von 1988

Autoplay

Den Platz in unseren Erinnerungen hat sich der Film mit seinen besonders emotionalen Szenen gesichert – allen voran dem Tod von Littlefoods Mutter. Diese stirbt, nachdem sie und ihr Sohn auf den Tyrannosaurus Rex Scharfzahn treffen und sie alles unternimmt, um den Kleinen vor der Bedrohung zu schützen. In dieser Szene blieben wohl nur die wenigsten Augen trocken.

Der Film entstand unter der Regie von Don Bluth, aber sowohl Steven Spielberg als auch George Lucas waren als Executive Producer an der Filmproduktion beteiligt. Bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Filmstarts kam der gerade einmal 69 Minuten lange Film auf eine starke 4 Sterne-Wertung. In der Kritik heißt es:

„In einem Land vor unserer Zeit" ist ein Zeichentrickfilm, der sein Publikum ernst nimmt und kleinen Zuschauern die komplizierte Auseinandersetzung etwa mit Verlust und Vorurteilen zutraut. Wunderbar bebildert, mit einem mitreißenden Soundtrack und von tollen Sprechern getragen, ist Bluths Werk ein Klassiker des Animationskinos, der kleine und große Kinder auch weiterhin begeistern wird."

Aufgrund des Erfolgs folgten auf den Film ganze 13 Fortsetzungen, allerdings erschienen diese direkt für den heimischen Direct-to-Video-Markt. 2007 entstand noch eine gleichnamige Fernsehserie, die bei uns 2008 auf dem Kinderkanal (KiKa) ausgestrahlt wurde.

Habt ihr den Film gesehen und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Habt ihr in als Kind, oder vielleicht erst später angeschaut? Steht er auf dem Plan für euren eigenen Nachwuchs? Verratet es uns in den Kommentaren!