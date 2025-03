Diese Serie hat 1993 Animes in Deutschland populär gemacht, dabei war sie da schon 24 Jahre alt – ihren Intro-Song kennt jeder

Der Intro-Song aus diesem Anime ist wirklich legendär.

Wer in den 1990ern aufgewachsen ist und die ein oder andere Stunde vor dem heimischen TV verbracht hat, kann sich sicher noch an die vielen zauberhaften Serien erinnern, die auf Super RTL, RTL 2 oder Nickelodeon liefen.

Darunter waren auch viele Animes, wie etwa das Piraten-Abenteuer One Piece, das bis heute neue Folgen bekommt. Aber auch die Kickers oder Sailor Moon sorgten in dieser Zeit für ordentlich Gesprächsstoff auf dem Schulhof. Eine weitere erfolgreiche Serie aus dieser Zeit sorgt noch heute für Ohrwürmer in allen Altersgruppen.

Auch nach so vielen Jahren noch 'immer, immer am Ball'

Ihr habt es bestimmt schon erraten, es geht natürlich um Mila Superstar. Wer an die Anime-Serie denkt, fängt sehr wahrscheinlich ganz automatisch damit an, den Titel-Song aus dem Intro zu trällern. Den Text kennen wir doch alle auswendig, oder? Wer eine Auffrischung braucht, kann eben hier vorbei schauen.

Zum ersten Mal erklang der Titel am 26. Oktober 1993 auf RTL 2. Damit war der Sender aber ziemlich spät dran, denn tatsächlich wurden die Folgen bereits zwischen 1969 - 1971 in Japan produziert und ausgestrahlt.

0:33 Mila Superstar erscheint erstmalig in HD und mit OmU-Fassung

Autoplay

Die Serie beruht auf dem Manga 'Atakku No. 1' und erzählt die Geschichte der zwölfjährigen Mila, die aufgrund einer schweren Krankheit aus der Großstadt Tokio in das kleinere Fujimi zieht. Auch ihre große Leidenschaft Volleyball muss sie aus dem selben Grund anfänglich zurückstellen.

Nach ihrer Genesung kämpft sie sich allerdings zurück und verschreibt sich voll und ganz dem Ziel, die beste Volleyball-Spielerin der Welt zu werden. Während der insgesamt 104 Folgen hat sie mit Höhen und Tiefen zu kämpfen, gibt dabei aber niemals auf.

Die Serie war so beliebt, dass sie für einen messbaren Interessen-Anstieg im deutschen Volleyball sorgte, vor allem bei Zuschauerinnen in Milas Alter. Gemeinsam mit Sailor Moon gehörte Mila Superstar zudem zu den großen Anfängen des Animes im deutschen Fernsehen.

Der Manga schaffte es sogar noch später, nämlich erst 2001, nach Deutschland, wurde aber mit mittlerweile gemischten Gefühlen aufgenommen. Vor allem die mittlerweile veralteten Rollenbilder und Gewalt beinhaltenden "Konfliktlösungen" wurden dabei kritisiert.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit Mila Superstar? Habt ihr die Serie gern gesehen und wie textsicher seid ihr beim Intro-Song? Verratet es uns in den Kommentaren!