Final Fantasy 14 erscheint offenbar auch für die PS5

In London findet aktuell ein Fan-Event für Final Fantasy 14-Spieler statt. Auf Twitter hat eine Fan-Seite aus Großbritannien einige Fotos und Eindrücke der Veranstaltung veröffentlicht, bei der auch Entwickler von Square Enix zu Gast waren.

Dazu gehörte auch Producer und Director Naoki Yoshida, der vor Ort über die Zukunft des Online-Rollenspiels gesprochen hat. Dabei soll er auch gesagt haben, dass die Entwickler aktuell bereits damit beschäftigt sind, Final Fantasy 14 auf der Playstation 5 spielbar zu machen.

