Final Fantasy 16 im Angebot: Schon vor Release günstiger & mit Gratis-Poster kaufen

Final Fantasy 16 könnt ihr jetzt mit Poster und anderen Preorder-Boni günstiger bekommen.

Final Fantasy 16 erscheint zwar erst am 22. Juni, also an diesem Donnerstag, aber bei MediaMarkt bekommt ihr das vorerst PS5-exklusive Action-Rollenspiel schon jetzt günstiger: Statt 79,99€ bezahlt ihr für die PS5-Version nur 69,99€. Wenn ihr noch schnell vor dem Release bestellt, gibt es außerdem zusätzlich zu den digitalen Preorder-Boni, die ihr bei allen Versionen bekommt, ein Poster und ein Artcard-Set.

Das Poster und die Artcards bekommt ihr bei MediaMarkt als physischen Preorder-Bonus für die Final Fantasy 16 Standard Edition.

Final Fantasy 16 Steelbook Edition exklusiv bei Amazon

Alternativ könnt ihr euch natürlich auch weiterhin die Amazon-exklusive Steelbook Edition sichern. Dann bezahlt ihr aber den normalen Preis von 79,99€ und müsst auf das Poster verzichten. Den digitalen Preorder-Bonus gibt es aber selbstverständlich auch hier.

Was ist der digitale Preorder-Bonus?

Die digitalen Vorbesteller-Boni bekommt ihr bei allen Versionen von Final Fantasy XVI, sofern ihr bis zum 21. Juni bestellt.

Während die physischen Vorbesteller-Boni von Shop zu Shop variieren können, bekommt ihr die digitalen Preorder-Boni unabhängig vom Händler bei allen Versionen von Final Fantasy 16, aber natürlich nur, wenn ihr noch vor dem Release am Donnerstag bestellt.

Der digitale Preorder-Bonus besteht aus dem Gil Boost Accessoire Cait-Sith-Talisman und einer Bonuswaffe namens Kämpferherz. Bei den physischen Versionen von Final Fantasy 16 werden euch die Ingame-Gegenstände als Download-Code geliefert, der laut MediaMarkt ab dem Release-Tag per E-Mail verschickt wird.

Wie gut ist Final Fantasy XVI?

11:17 Das nächste große Rollenspiel kommt noch diesen Monat: Final Fantasy 16 Preview

So genau können wir das heute natürlich noch nicht sagen. Die Spielwelt, die im Vergleich zu Final Fantasy 15 wieder deutlich düsterer wirkt und sich zudem stilistisch stärker am europäischen Mittelalter orientiert, hat auf uns aber schon mal einen guten Eindruck gemacht. Ähnliches gilt für das überarbeitete und noch temporeichere Kampfsystem. Zudem holt das Rollenspiel auch technisch viel aus der PlayStation 5 heraus, vor allem die Landschaften sehen teils beeindruckend aus.

Weitere günstige Angebote und spannende Neuerscheinungen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder in diesen Artikeln: