Am 22. Juni erscheint Final Fantasy 16, erstmal exklusiv für die PS5. Und könnte all die Fans der Reihe abholen, die mit dem Setting von Teil 15 nichts anfangen konnten. Teil 16 wird nämlich bedeutend düsterer, es gibt eine einzelne Hauptfigur - und vor allem spielt es in einer Fantasywelt, die visuell stark vom europäischen Mittelalter geprägt ist. Die Kämpfe hingegen wurden von einem der Devil May Cry 5 Designer generalüberholt und sind so schnell und actionlastig wie noch nie - inklusive eindrucksvoller Kamerafahrten. Und dann sieht das Ganze auch noch stellenweise spektakulär gut aus.

TV-Spot verrät: Die ersten Spielstunden gibt es bald als Demo!

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Material aus Final Fantasy 16 gesehen und neue Details erfahren. Und doch sagt Producer Naoki Yoshida, dass wir kaum an der Oberfläche gekratzt hätten. Trotzdem wollten wir mal zusammenfassen, was wir bislang über das neue Spiel wissen und euch jede Menge Spielszenen aus Final Fantasy 16 zeigen.