Final Fantasy 16: Ankündigung auf dem nächsten PS5-Event möglich

Wer so langsam ein neues Final Fantasy gebrauchen könnte, sollte jetzt die Ohren spitzen. So wie es aussieht, hat Square Enix nämlich den offiziellen Twitter-Account für Final Fantasy 16 an den Start geschickt. Ein Schritt, den man wohl nur geht, wenn eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht - und das sind auch nicht die ersten Gerüchte zum neuen Hauptableger.

Final Fantasy 16 - Schnappt sich Sony das RPG exklusiv für PS5?

Der geschützte Account, um den es sich handelt, findet ihr hier. Angelegt im August 2020 sind Name und Twitter-Handle zwar eindeutig, könnten aber ebenso gut von einem Fan stammen. Interessant wird es allerdings, wenn versucht wird, sich mit dem Account einzuloggen.

Die Passwort-Zurücksetzung zeigt nämlich einen Teil der hinterlegten Mail-Adresse an:

"fa*******@s**********.***"

Von der Zeichenanzahl her, würde eine Square Enix-Mail-Adresse hier also tatsächlich passen. Auf denselben Weg wurde vor kurzem schon ein Hinweis auf einen neuen Prince of Persia-Ableger gefunden, auch hier wurde eine Ubisoft-Adresse hinter dem dazugehörigen Twitter-Account vermutet - später tauchte dann sogar ein Listing bei einem Händler auf.

Wie wahrscheinlich ist das? Es ist nicht das erste Mal, dass wir davon hören, eine Ankündigung von Final Fantasy 16 könnte bevorstehen. Tatsächlich wird der neue Ableger der kultigen JRPG-Reihe nämlich als das Ass im Ärmel von Sony gehandelt. Angeblich soll das RPG nämlich zeitlich exklusiv für die PS5 erscheinen.

Und wie es der Zufall so will, sind parallel auch Gerüchte zu einem neuen PS5-Event aufgetaucht. Auf diversen YouTube-Kanälen von Sony PlayStation werden aktuell neue Trailer hochgeladen, auf privat gestellt und dann in die PS5-Playlisten eingeordnet. Gut möglich also, dass einer dieser Trailer auch Final Fantasy 16 ankündigt.

Wir haben bei Square Enix nachgefragt, ob sie den Twitter-Account verifizieren können. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel sofort updaten.

Ein neuer Final Fantasy-Teil könnte abermals die Zeichen für die Zukunft stellen. Zuletzt hat das Final Fantasy 7-Remake gezeigt, wie sehr sich Fans wieder ein Final Fantasy "wie damals" wünschen:

Hättet ihr Bock auf ein neues Final Fantasy? Und glaubt ihr, dass Sony sich wirklich die PS5-Exklusivität sichern konnte?