Final Fantasy 16 auf PS5: RPG soll großer "Exklusiv-Deal" von Sony sein

Square Enix arbeitet wohl nicht nur an Episode 2 des Final Fantasy 7 Remakes, sondern scheint auch Final Fantasy 16 in den Startlöchern zu haben. Davon geht jedenfalls der Insider und Videospiel-Journalist Jez Corden aus. In einem Video spricht er darüber, dass Final Fantasy 16 vermutlich bald als zeitexklusives PS5-Spiel ankündigen wird.

Final Fantasy 16 angeblich beim nächsten PS5-Event

Die Gerüchte um Final Fantasy 16, das klassische Fantasy bieten soll, wurden bisher nicht durch eine offizielle Ankündigung bestätigt. Das könnte sich aber bald ändern, wenn Jez Corden Recht behält. Er geht davon aus, dass Square Enix beim nächsten PS5-Event etwas ankündigt - und zwar Final Fantasy 16 als zeitexklusiver PS5-Titel. Ein Deal, den Sony und Square Enix bereits beim Final Fantasy 7 Remake für die PS4 ausgehandelt hatten.

State of Play im August: Das könnte bedeuten, dass Sony und Square Enix noch im August das neue Rollenspiel enthüllen. Sony will angeblich noch diesen Monat einen neuen State of Play-Event abhalten, der sich vor allem um Third-Party-Spiele drehen soll. Final Fantasy 16 würde daher gut ins Programm passen.

Kein Kommentar von Square Enix: Andererseits wäre es möglich, dass es nicht um Final Fantasy 16, sondern um Final Fantasy 7 Remake: Episode 2 geht. Die Informationen, die Jez Corden von seinen Quellen erhielt, seien nämlich nicht eindeutig, wie er sagt. Square Enix lässt hingegen alles offen. Auf unsere Anfrage hin, was es mit den Vermutungen von Jez Corden auf sich hat, wollten sie nämlich keinen Kommentar abgeben.

Neben all den Spekulationen um Final Fantasy 16 ist hingegen klarer, wie es mit der Fortsetzung des Final Fantasy 7 Remakes weitergeht:

