Final Fantasy 7 für PS5 im Angebot: Versüßt euch die Zeit bis zum Release von Final Fantasy 16

Final Fantasy Remake Intergrade für PS5 gibt es gerade bei MediaMarkt und Saturn zum Bestpreis im Angebot.

Sucht ihr nach einer Möglichkeit, euch die Zeit bis zum Release von Final Fantasy 16 zu vertreiben? Dann solltet ihr unbedingt das tolle Remake des Klassikers Final Fantasy 7 spielen, falls ihr es noch nicht getan habt. Praktischerweise bekommt ihr Final Fantasy 7 Remake Intergrade für die PS5 gerade bei MediaMarkt und Saturn für nur 30,99€ im Angebot. So günstig war die hochkarätige Neuauflage laut Vergleichsplattformen bislang noch nie zu bekommen. Hier geht’s zum Angebot:

Was bietet Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PS5?

2:56 Final Fantasy 7 Remake: Intergrade-Version macht das Spiel auf der PS5 noch schicker

Noch schöner und größer: Die PS5-Version des Final Fantasy 7 Remakes ist durch technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung, neue Lichteffekte und verbesserte Texturen nochmal ein gutes Stück hübscher als die PS4-Fassung, die ihr bei MediaMarkt und Saturn schon für 25,99€ bekommt. Sie ist außerdem auch inhaltlich erweitert und bietet das Add-On namens „FF7R Episode Intermission“, das eine ganz neue Geschichte erzählt.

Aufwendig inszeniertes Midgard: Das Remake von Final Fantasy 7, das in unserem GamePro-Test sehr gut abgeschnitten hat, enthält nicht die gesamte Geschichte des Klassikers, sondern nur den ersten Abschnitt in der Großstadt Midgard. Dieser wurde dafür umso aufwendiger in Szene gesetzt und zudem durch zusätzliche Missionen beträchtlich erweitert. Die Fortsetzung soll unter dem Namen Final Fantasy 7: Rebirth Ende des Jahres erscheinen.

Final Fantasy 16 jetzt für PS5 vorbestellen

Die Deluxe Edition von Final Fantasy 16 enthält eine stilvolle Stoffkarte.

Das am 22. Juni erscheinende Final Fantasy 16 könnt ihr übrigens bereits vorbestellen, und zwar sowohl in der Standard-Version für 79,99€ als auch in der Deluxe Edition für 99,99€. Letztere enthält neben dem Steelbook in einem schicken Design auch eine hübsche Stoffkarte der Welt von Valisthea, die ihr in Final Fantasy 16 bereisen werdet. Hier findet ihr beide Versionen:

Mehr über die verschiedenen Versionen von Final Fantasy 16 und ihre Inhalte erfahrt ihr hier: