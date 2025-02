Streamer zockt FF7 wegen absurder Challenge, nutzt teilweise seine Füße dafür - Spiel crasht nach 1200 Stunden im schlechtestmöglichen Moment

Okay, der Streamer hat zwar nicht das Final Fantasy 7-Remake, sondern das Original gespielt, aber das Bild passt so gut.

Twitch-Streamer und Speedrunner Monetary Dragon hat es sich aus irgendwelchen Gründen in den Kopf gesetzt, im allerersten Bildschirm des Original-Final Fantasy 7-Spiels den Maximallevel zu erreichen. Wer den Titel kennt, kann sich vorstellen, dass das eine kleine Ewigkeit dauert. Über 1203 Stunden, um genau zu sein. Da ist es natürlich ganz besonders ärgerlich, wenn plötzlich das Spiel abstürzt. Genau das ist aber passiert.

Streamer schmiert kurz vor dem Ziel das Spiel ab, nachdem er 1203 Stunden lang für einen irrwitzigen Rekord gegrindet hat – sogar mit den Füßen

Darum geht's: Monetary Dragon hat schon sehr viel Final Fantasy 7 gestreamt und das Spiel in den verrücktesten Speedrun-Kategorien gespielt. Seine aktuellste, sich selbst gestellte Herausforderung war die, im allerersten Bildschirm die höchste Charakterstufe 99 zu erreichen. Das wäre ihm auch fast gelungen, aber eben nur fast.

5:14 Achtung Spoiler: Neuer Trailer zu Final Fantasy 7 Rebirth fasst die Story von FF7 Remake zusammen

Autoplay

Er hat alles gegeben: Weil die Aufgabe eigentlich nur darin besteht, immer wieder am Bahnsteig auf und ab zu rennen und mit Low Level-Mobs den Boden aufzuwischen, zehrt das irgendwann am Nervenkostüm. Weshalb Monetary Dragon während des Grinds einfach angefangen hat, andere Spiele zu zocken.

Um gleichzeitig dabei weiter in Final Fantasy 7 zu leveln, hat er kurzerhand ein Fuß-Pedal dafür genutzt. Als das nach ungefähr 500 Stunden kaputtging und nicht mehr auf seine Fußtritte reagieren wollte, ist er auf eine herkömmliche Tastatur umgestiegen. Ja, richtig gelesen: Dieser Streamer hat mehrere Hundert Stunden Final Fantasy 7 mit den Füßen gezockt.

Die Technik macht nicht mit: Kurz vor dem Ziel und dem Aufstieg auf Level 99 kommt es allerdings zum Desaster. Das Spiel stürzt ab und wirft Monetary Dragon einfach auf seinen Desktop-Bildschirm und in den Launcher zurück. Dabei hatte er für den Rekord extra seinen Laptop und das Spiel über 1200 Stunden am Stück laufen lassen, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr könnt euch seine Verzweiflung wahrscheinlich vorstellen und sie ist ihm auch deutlich anzumerken, als das Spiel abstürzt. Er kann es kaum glauben, aber letzten Endes lässt er seinen Sieg trotzdem gelten. Immerhin hatte er den letzten Kampf bereits gewonnen und es kam wohl nur aufgrund des Achievements zu einem Glitch.

Ein anderer Streamer konnte den Absturz sogar rekonstruieren. Es liegt also offenbar wirklich an dem Lucky 7-Feature, das in Kombination mit dem Achievement das Spiel abstürzen lässt. Falls euch das nichts sagt: Falls ihr in Final Fantasy 7 genau 7777 HP habt, richtet ihr genau so viel Schaden bei euren Gegnern an. Aber nehmt euch in Acht, nicht, dass ihr euer Spiel ebenfalls zum Absturz bringt.

Wie lange am Stück habt ihr schon mal ein Spiel gespielt? Was ist euer Rekord?