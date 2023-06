Wo landet FF16? Das sind die 10 Final Fantasy-Spiele mit den besten Wertungen

Das ist laut Wertungen das beste Final Fantasy aller Zeiten.

Mit Final Fantasy 16 ist am 22. Juni der nächste Ableger einer der beliebtesten RPG-Reihen überhaupt erschienen - exklusiv für die PS5. Die Serie blickt auf eine mittlerweile 36 Jahre lange Geschichte voller Höhen und Tiefen zurück und konnte mehrere Generationen von Spieler*innen für sich gewinnen.

Wir nutzen den Anlass, um euch die 10 besten Teile der Reihe vorzustellen und den neuen Release einzuordnen. Für das Ranking haben wir uns in erster Linie an den Scores von Metacritic orientiert. Da einige Spiele auf der Liste aber aus grauer Vorzeit stammen und älter sind als ich selbst, haben wir auch noch die Scores von GameRankings zurate gezogen.

Hier werden nämlich auch die Wertungen aus Print-Magazinen aus der jeweiligen Zeit berücksichtigt. Jetzt aber viel Spaß mit der Top 10!

Platz 10 – Final Fantasy 11: Treasures of Aht Urhgan

2:47 Final Fantasy XI Treasures of Aht Urhgan im Trailer

Release: 18. April 2006

18. April 2006 Plattformen: PS2, Xbox 360, PC

Obwohl wir bei Final Fantasy oft zuerst an umfangreiche Singleplayer-Rollenspiele denken, hat sich die Reihe auch im Bereich der MMORPGs über die Jahre einen Namen gemacht. Der erste Ausflug in die Online-Welt startete in Japan schon 2002, als Final Fantasy 11 für die PlayStation 2 und den PC erschien und sogar Crossplay bot.

2006 folgte dann auch die Xbox 360-Version und das Update Treasures of Aht Urhgan, das einen neuen Kontinent und jede Menge spannende Geschichten brachte. Der DLC steht dank dem hohen Score von 87 stellvertretend für das erste Final Fantasy-MMO und hat bis heute auf dem PC eine aktive Spielerschaft. Die Konsolen-Fassungen wurden 2016 eingestellt.

Platz 9 – Final Fantasy 16

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Release: 22. Juni 2023

22. Juni 2023 Plattformen: PS5

Auf dem neunten Platz findet sich dann schon der neueste Ableger Final Fantasy 16. Das PS5-exklusive Action-RPG entführt euch in ein im Vergleich zu den Vorgängern deutlich düstereres Universum. In Valisthea kämpfen verschiedene Fraktionen ähnlich wie bei Game of Thrones um die Macht und schrecken auch vor Mordanschlägen und Intrigen nicht zurück.

Teil 16 bietet außerdem erstmals ein Echtzeit-Kampfsystem, das an Devil May Cry erinnert und für flotte Action sorgt. Besonders optisch kann das neue Abenteuer überzeugen, auch wenn es ein paar Probleme mit der Performance gibt. Im GamePro-Test hat das Spiel 84 Punkte bekommen, auf Metacritic konnte es noch etwas mehr einheimsen und steht aktuell bei 88 Punkten.

Einen umfangreichen Eindruck gibt euch Eleen in ihrem Test:

unser Test zum Spiel Ein erstklassiges Action-RPG mit einer zweitklassigen Story von Eleen Reinke

Platz 8 – Final Fantasy 7 Remake Intergrade

2:56 Final Fantasy 7 Remake: Intergrade-Version macht das Spiel auf der PS5 noch schicker

Release: 10. Juni 2021

10. Juni 2021 Plattformen: PS5, PC

Auf das letzte Spiel der Reihe folgt passenderweise auf Platz acht das vorletzte. Mit dem auf gleich drei Teile angelegten Remake von Final Fantasy 7 möchte Square Enix eine der beliebtesten Geschichten der Serie einem neuen Publikum zugänglich machen.

Die 2021 für PS5 und später auch für den PC erschienene Intergrade-Version bietet neben einer nochmal aufpolierten Grafik auch den Yuffie-DLC, mit dem ihr die Geschichte der Ninja-Dame erleben könnt. Auf Metacritic erreicht der Titel in dieser Version 89 Punkte.

Platz 7 – Final Fantasy 8

3:13 Final Fantasy VIII - Das Intro

Release: 11: Februar 1999

11: Februar 1999 Plattformen: PS1, PC

Den ersten 90er Score auf dieser Liste kann das im Jahr 1999 erschiene Final Fantasy 8 vorweisen. Das Abenteuer um den Söldner-Kadetten Squall Leonhart, der in einer von Science-Fiction-Elementen durchzogenen Welt eine Verschwörung aufdeckt, geht in der Rückschau zwischen den besonders beliebten Teilen sieben und neun teilweise etwas unter.

Der Titel erzählt aber eine spannende Geschichte und bietet gerade im Vergleich zum Vorgänger eine deutlich detailreichere Grafik. 2019 erschien ein Remaster des PS1-Klassikers, der mit einem Metascore von 82 zwar nicht ganz mit dem Original mithalten kann, Interessierten aber trotzdem eine hervorragende Möglichkeit bietet, das JRPG nachzuholen.

Platz 6 – Final Fantasy 14 Online: Endwalker

3:04 Final Fantasy 14 - Trailer stellt neue Erweiterung und Story-Finale Endwalker vor - Trailer stellt neue Erweiterung und Story-Finale Endwalker vor

Release: 7. Dezember 2021

7. Dezember 2021 Plattformen: PS4, PS5, PC

Der zweite Versuch, ein Final Fantasy-MMORPG auf die Beine zu stellen, begann als riesiges Fiasko. Final Fantasy 14 erschien 2010 begleitet von großen Erwartungen, die das Spiel aber nicht erfüllen konnte. Nach mehreren schwierigen Jahren wurde 2014 mit dem Re-Release unter dem neuen Titel A Realm Reborn eine der beeindruckendsten Wenden der Spiele-Geschichte eingeläutet.

Über Jahre wurden Spieler*innen neu- und zurückgewonnen, viele Mechaniken wurden ein- und die epische Geschichte mit Erweiterungen ausgebaut. Das alles gipfelte im vierten großen DLC Endwalker, der 2021 erschien und die Haupthandlung vorerst abgeschlossen hat. Auf Metacritic steht die Erweiterung bei fabelhaften 92 Punkten und ist damit in guter Gesellschaft. Auch Shadowbringers konnte mit 91 Punkten absolut begeistern.

Platz 5 – Final Fantasy 12

3:50 Final Fantasy 12 - PS2 Original gegen The Zodiac Age Remaster auf PS4 Pro - PS2 Original gegen The Zodiac Age Remaster auf PS4 Pro

Release: 16. März 2006

16. März 2006 Plattformen: PS2

Final Fantasy 12 war 2006 der letzte Teil der Reihe, der für die PS2 entwickelt wurde und gab schon ein paar Ausblicke auf die folgende Generation. Die actionreichen Kämpfe fanden so erstmals nicht in einem eigenen Bildschirm, sondern direkt in der Spielwelt statt, was den Umgebungen mehr Glaubwürdigkeit verlieh.

Ähnlich wie im neuen Final Fantasy 16 waren auch in Teil zwölf politische Machtkämpfe und Intrigen ein zentraler Teil der ernsteren Story. Mit einem Metascore von 92 konnte der Titel voll und ganz überzeugen. 2017 spendierte Square Enix Fans ein HD-Remaster mit dem Zusatztitel The Zodiac Age. Das bietet auch ein überarbeitetes Klassensystem, das sich am japanischen Original statt der ursprünglich im Westen erschienenen Version orientiert.

Platz 4 – Final Fantasy 10

2:29 Final Fantasy X / X-2 HD - »An Epic Tale«-Trailer des Remakes - »An Epic Tale«-Trailer des Remakes

Release: 19. Juli 2001

19. Juli 2001 Plattformen: PS2, PC

In der langen Historie von Final Fantasy nimmt Teil 10 eine Sonderrolle ein. Das futuristische Insel-Setting sticht nämlich direkt heraus und ist bei vielen Fans bis heute extrem beliebt. Statt einem Soldaten spielt ihr hier den jungen Athleten Tidus, der sich seine Zeit vor allem mit der Unterwasser-Sportart Blitzball vertreibt.

Der Kontakt mit einer mysteriösen Kreatur schickt ihn aber in die ferne Zukunft, wo die weiteren Ereignisse ihren Lauf nehmen. Der mutige Atmosphäre-Wechsel wurde mit einem Metascore von 92 belohnt und kann auch heute zusammen mit dem direkten Nachfolger dank der gelungenen HD-Remaster-Collection immer noch gut gespielt werden.

Platz 3 – Final Fantasy 7

Final Fantasy VII - Das Intro

Release: 31. Januar 1997

31. Januar 1997 Plattformen: PS1, PS2, PC

Kaum ein Titel steht so exemplarisch für die ganze Reihe wie Final Fantasy 7. Widerstandskämpfer Cloud Strife und sein monströses Schwert sind sowas wie das inoffizielle Maskottchen der Serie geworden. Nicht umsonst hat sich Square Enix für das umfangreiche Remake für genau diesen Teil entschieden.

Neben der damals richtig schicken Grafik konnten vor allem die Story, die spannende Spielwelt, die spaßigen Kämpfe und der fantastische Soundtrack auf ganzer Linie überzeugen. Auf Metacritic steht der Titel ebenfalls bei einem Score von 92, laut GameRankings schlägt Teil sieben die Ableger zehn und zwölf aber ganz knapp. Neben dem Remake ist übrigens auch das Original heutzutage auf so ziemlich allen Plattformen erhältlich.

Platz 2 – Final Fantasy 6

1:05 Final Fantasy VI - Launch-Trailer zur Android-Veröffentlichung - Launch-Trailer zur Android-Veröffentlichung

Release: 2. April 1994

2. April 1994 Plattformen: SNES

Auf dem zweiten Platz landet mit Final Fantasy 6 ein absoluter Meilenstein der Spiele-Geschichte. Während der Titel 1994 optisch große Ähnlichkeiten mit seinen Vorgängern hatte, setzte er vor allem spielerisch und erzählerisch Maßstäbe. Teil sechs gilt bis heute als eines der besten JRPGs und wichtiger Grundstein für die weitere Entwicklung der Reihe.

Der Metascore liegt ebenfalls bei 92, durch das Alter des Spiels fehlen hier aber ein paar Wertungen. Bei GameRankings sind es 93 Punkte, weshalb Teil sechs knapp vor dem beliebten Nachfolger landet. Solltet ihr zufällig keinen SNES mehr zu Hause haben, könnt ihr das Spiel dank guter Remaster-Versionen auf nahezu allen gängigen Plattformen nachholen.

Platz 1 – Final Fantasy 9

Release: 7. Juli 2000

7. Juli 2000 Plattformen: PS1, PS2

Und der Gewinner ist... Final Fantasy 9! Der PS1-Klassiker steht nicht nur bei Fans hoch im Kurs, sondern auch bei einem überragenden Metascore von 94 und ist damit der am besten bewertete Titel der legendären Reihe. Teil neun erzählt die Geschichte um den Dieb Zidane und seine Schauspieltruppe. Die Stärken der Vorgänger werden hier nahezu perfekt verschmolzen.

Das Setting kehrte nach den eher an Cyberpunk orientierten Teilen wieder zum bewährten Fantasy-Steampunk-Mix zurück, bot spannende Kämpfe und eine erinnerungswürdige Geschichte. Seit Jahren halten sich Gerüchte um ein Remake hartnäckig, bisher gibt es dazu aber leider keine offiziellen Informationen.

Welcher Ableger ist euer Lieblingsteil der Reihe? Fehlt euch in den Top 10 ein Spiel oder habt ihr honorable Mentions? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!