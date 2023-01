Final Fantasy 7 mit Sprachausgabe: Diese Mod macht's möglich und einstündiges Video zeigt das Ergebnis

Final Fantasy 7 gilt als absoluter Fan-Liebling und zeitloser RPG-Klassiker. Darum verwundert es nicht, dass sich das Original selbst nach der Veröffentlichung des ersten Remake-Teils immer noch größter Beliebtheit erfreut. Aber manchen Fans fehlt trotzdem etwas, wie zum Beispiel richtiges Voice-Acting, also eine Sprachausgabe. Eine Mod nimmt sich dieses Missstandes jetzt an und liefert die Stimmen einfach selbst nach. Wie gut das klingt, hört ihr hier.

Final Fantasy 7 Echo-S-Mod bringt Voice Acting und mehr

Darum geht's: Das Original-Final Fantasy 7 kommt ohne Sprachausgabe aus. Aber einige Fans vertonen die rein schriftlichen Dialoge jetzt allesamt und bringen das Ergebnis als Mod heraus. Das ist zwar kein professionelles Voice-Acting, klingt aber trotzdem richtig cool.

Zur Feier des Mod-Launchs wurde direkt die erste Stunde Gameplay mit der installierten Mod als Video veröffentlicht:

Noch mehr Mods sind hier am Werk: Wie Mecha Salesman in der Videobeschreibung erklärt, sind hier noch einige andere Mods installiert. Final Fantasy 7 erstrahlt beispielsweise in einer 4K-Auflösung und wird mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Dazu gibt es 16:9-Format und noch einiges mehr – fast schon ein richtiges Remaster.

Wann und wo kommt die Mod? Ihr könnt euch die Echo-S-Mod für Final Fantasy ab heute, dem 13. Januar unter diesem Link hier bei Tsunamods herunterladen. Allerdings steht sie zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels erst in gut zehn Stunden zur Verfügung.

Nur auf dem PC: Wer die Echo-S-Mod installieren will, braucht dafür eine PC-Fassung von Final Fantasy 7. Das Ganze soll zum Beispiel auch mit der Steam-Version funktionieren. Das heißt, ihr könntet Final Fantasy 7 mit Voice Acting auch auf eurem Steam Deck spielen.

Wenn ihr sehnsüchtig auf den Release von Final Fantasy 16 wartet, aber auch gewisse nostalgische Gefühle für die älteren Teile der SNES-Ära hegt, dann können wir euch den Überraschungshit Chained Echoes ans Herz legen. Das ist laut Kollege Hannes für Final Fantasy, was Stardew Valley für Harvest Moon war.

Wie findet ihr die Sprachausgabe der Final Fantasy 7-Mod? Spielt ihr lieber das Remake?