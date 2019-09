Final Fantasy 8 - Remaster vs. Original im Grafikvergleich

Das Remaster von Final Fantasy 8 steht in den Startlöchern. Bereits am 03. September erscheint der Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1999 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Grafikvergleich: Remaster vs. Original

Auf Reddit hat User Wazzy jetzt Bilder zum Vergleich der beiden Versionen gepostet. Die Screenshots aus dem Remaster stammen dabei aus den jeweiligen Stores der Plattformen.

Original Remaster

Original Remaster

Original Remaster

Original Remaster

Original Remaster

Die Aufnahmen aus der Remastered-Version können sich wirklich sehen lassen. Ob Final Fantasy 8 in puncto Optik und Technik in der finalen Version überzeugt, das verraten wir euch zum Release.

Das ist Final Fantasy 8

Final Fantasy 8: Remastered ist eine Neuauflage des JRPGs aus dem Jahr 1999. Der Klassiker wurde grafisch überarbeitet und um einige Komfortfunktionen erweitert.

Das ist neu: So könnt ihr Zufallsbegegnungen an- und ausschalten, eine dreifache Zeitbeschleunigung aktivieren und eine Kampfhilfe nutzen, die die Lebens- und Angriffskraft immer auf Maximum setzt.

In Sachen Grafik unterstützt das Remaster eine Full HD-Auflösung und komplett neue Charaktermodelle.

Wie gefallen euch die Bildes des Remaster?