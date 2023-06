Find Your Next Game: Verfolgt mit uns die großen Showcases und entdeckt die neuesten Spiele!

0:28 FYNG - Unser großes Live-Event im Juni mit vielen neuen Spielen

Zwar gibt es auch in diesem Jahr keine klassische E3, den Frühsommer 2023 nutzen aber dennoch viele Publisher, um ihre kommenden Titel vorzustellen. Und wir bei GamePro, GameStar und MeinMMO sind natürlich live dabei - in einer neuen Ausgabe unserer großen Event-Reihe Find Your Next Game, kurz FYNG.

Von 8. bis 13. Juni begleiten wir (fast) alle Showcases live im Stream. Neben den Pressekonferenzen haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Team von GameStar Talk viele große Analysen im Liveprogramm. Außerdem zeigen wir euch in unserem neuen Format FYNG Premiere exklusives Material aus kommenden Spielen mit Infos, die so sonst niemand hat.

Natürlich findet ihr auf unseren Webseiten in den kommenden Tagen auch zahlreiche News, Previews und Analysen zu allem, was auf den Showcases gezeigt wird.

Hier findet ihr unser aktuell geplantes Programm. Je nach Infolage kann sich das in Teilen spontan noch ändern.

Das FYNG-Programm in den kommenden Tagen

Für euch im Studio in München sind neben unseren Hosts Ann-Kathrin, Fritz, Daniel, Maurice, Géraldine, Micha, Paul und Lennard auch viele Expertengäste wie Leya, Fabiano, Heiko und Tobi. Korrespondent Peter ist in Los Angeles und wird live ins Programm geschaltet. Außerdem sprechen wir mit einigen Entwicklern live über ihre neuesten Titel.

Seid also dabei, wer braucht schon die E3?