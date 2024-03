Spieler will ganze Kiste voller Games auf Flohmarkt verschenken - wird sie nicht los und fleht Leute an: 'bitte nehmt sie alle auf einmal, aber die Box will ich behalten'

Würdet ihr ein Exemplar nehmen?

So ist es eben leider: Die meisten Sportspiele wie FIFA oder NBA 2K sind nach einem Jahr für viele Spieler*innen schon wieder uninteressant, weil sie vom neuesten Teil mit frischen Trikots, Kadern, etc. abgelöst werden.



Deshalb ist es auch (leider) nicht verwunderlich, dass auf einem Flohmarkt in Nord-Kalifornien ein Verschenker auf einer ganzen Kiste voller NBA 2K19-Exemplare sitzen geblieben ist (via Kotaku).

Pure Verzweiflung auf dem Gaming-Flohmarkt

Bluesky-User Steve Lin hat auf der Social Media-Plattform und Twitter-Alternative vor Kurzem gepostet, dass er den "Electronics Flea Market" in Nord-Kalifornien besucht habe. Hier werden alte Konsolen, Computer und Spiele angeboten – ein echtes Paradies für Tech- und Gaming-Nerds also.

Dabei zeigt Lin auch ein Foto von einer Kiste mit über 30 NBA 2K19-Spielen für die Xbox One. Darauf liegt ein Zettel mit der Aufschrift "Free - Take them all" also "Gratis - nehmt sie alle".

Tja... nur leider sind diesem Aufruf nur wenige Menschen gefolgt. Denn wie Lin auf Bluesky schreibt, habe der Besitzer der Kiste starke Probleme damit gehabt, die (übrigens noch originalverschweißten) Exemplare des Basketballspiels unter die Leute zu bringen.

Wie Steve Lin in einem weiteren Post schreibt, habe der Verkäufer beziehungsweise der Verschenker Leute auf dem Flohmarkt sogar gefragt, ob sie alle NBA-Exemplare auf einmal nehmen wollen, jedoch wollte er die Kiste behalten... klar, wäre ja auch schade drum.

In einem weiteren Follow Up-Post hat sich eine Flohmarktbesucherin zu Wort gemeldet, die die Spiele am Ende des Tages doch an sich gerissen und selbst versucht hat, sie an die übrigen Besucher*innen zu verteilen:

Warum ist der Händler die NBA 2K-Exemplare nicht losgeworden?

Wie eingangs erwähnt, haben gerade Sportspiele wie FIFA, Madden oder eben NBA 2K eine kurze Lebensdauer. Die meisten Leute wollen einfach den aktuellen Teil zocken, um am Puls der Zeit zu sein.

Im Falle von NBA 2K19 liegt aber noch mehr im Argen: Zwar handelt es sich im Kern um eine richtig gute Basketball-Simulation, diese ernete zum Release im Jahr 2018 allerdings reichlich Kritik von den Fans. Das Spiel wurde wegen Pay2Win, Cheatern und Technik-Macken geradezu zerrissen.

Auf Metacritic verzeichnet NBA 2K19 einen User-Score von gerade einmal 2.9 Punkten. Dies dürfte wohl auch ein Grund dafür sein, warum der Flohmarkt-Händler auf seinen Exemplaren sitzen geblieben ist.

Lin hat am Ende des Tages übrigens ein Exemplar des Spiels mitgenommen. Hättet ihr auch zugeschlagen?