Forager - Der 'süchtigmachende' Steam-Hit kommt bald für PS4 & Switch

In letzter Zeit schaffen so einige PC-Titel, die Überraschungserfolge auf Steam gefeiert haben, endlich auch den Sprung auf die Konsolen. Nach Slay the Spire und They Are Billions steht mit dem Grind-Fest von Forager der nächste Geheimtipp auf dem Plan.

Entwickler HopFrog und Publisher Humble Bundle haben jetzt bekannt gegeben, dass Forager am 30. Juli 2019 für PS4 und Nintendo Switch erscheint.

Einen Ankündigungstrailer gibt es natürlich jetzt schon:

Was ist Forager für ein Spiel?

Hinter Forager versteckt sich ein wahres Crafting-Ungeheuer: Ziel des Spieles ist es, eine Basis aufzubauen und via Abbauen von Ressourcen und Aufkaufen von neuen Gebieten ständig zu expandieren. Dieser endlose Grind wird von den Fans aber nicht als nervig wahrgenommen, sondern als "süchtigmachend" beschrieben.

In Forager gibt es jede Menge zu tun:

Wir erkunden die Spielwelt

Wir bauen Mineralien und andere Rohstoffe ab

Wir erkunden düstere Dungeons

Wir bekämpfen Feinde

Wir pflanzen Obst und Gemüse an

Wir kümmern uns um unser Vieh

Wir bauen neue Häuser für unsere Basis

Wir schalten neue Gebiete frei

Nach und nach werden die Crafting-Ketten immer komplexer und die eigene Wirtschaft boomt.

Forager gilt also sogenanntes "Idle Game", also ein Spiel, in dem relativ simples Gameplay durch stetige und exponentionell wachsende Belohnungen honoriert wird. Auf Steam erfreut sich Forager einer "Sehr positiv"-Wertung bei mehr als 3.500 User-Reviews.

Am 30. Juli erfahren wir, wie Forager dann bei Konsolenspielern aufgenommen wird.