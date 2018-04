Fortnite Mobile - Kostenlose iOS-Version ab sofort für alle offen, Beta beendet

Wer Fortnite auf seinem iOS-Gerät spielen wollte, brauchte bis vor Kurzem noch eine exklusive Einladung von Epic Games. Jetzt kündigen die Entwickler allerdings auf ihrem offiziellen Twitter-Account an, dass der beliebte Shooter mit Battle Royale-Modus ab sofort für alle Spieler frei zugänglich ist:

No invite needed - Fortnite is now open everywhere on iOS. Grab your friends and jump in now! https://t.co/qU3S8QAQ9K