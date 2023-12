Fortnite bringt legendären Skin nach drei Jahren zurück – mit ganz neuem Stil

Wer John Wick in Fortnite lange vermisst hat, kann sich jetzt freuen.

Fortnite lebt unter anderem von seinen vielseitigen Skins, also davon, dass sich auf dem Battle Royale-Schlachtfeld alle möglichen Figuren aus der Popkultur und anderen Spielen gegenüberstehen. Ein ganz besonders beliebter und bekannter Kandidat war aber jetzt fast drei Jahre lang aus dem Shop verschwunden. Die Rede ist von Hunderächer John Wick. Falls ihr ihn vermisst habt, gibt's jetzt gute Neuigkeiten.

John Wick ist zurück und so sieht er aus

Im März 2023 lief John Wick 4 an und einige Fans hofften darauf, dass der coole Anzugträger in diesem Zuge seinen Weg zurück ins Battle Royale findet, was aber ausblieb. Ein Reddit-User schreibt: "Hat Fortnite ernsthaft nicht John Wick zurück in den Shop gebracht?"

Umso überraschender ist es, dass er jetzt nach stolzen 1000 Tagen zurück im Shop ist (via comicbook.com) – und das eben nicht nur 1:1 wie früher.

Auf X (ehemals Twitter) haben die Entwickler die Nachricht geteilt: "Zurück mit einem neuen Stil. Das John Wick Outfit ist zurück im Shop!"

Gut möglich ist, dass es für Johns lange Abwesenheit Lizenz-Gründe gab und erst wieder neue Verträge verhandelt werden mussten. Oben könnt ihr einen Blick auf den Shop-Eintrag, unter anderem auch mit Wicks Katana als einzelnen Artikel werfen.

John Wick allein kostet mit neuem Stil 2000 V-Bucks, also je nach Paket um die 18 Euro.

Fortnite bietet übrigens aktuell auch allen Alternativen, denen gerade nicht nach Battle Royale zumute ist. Nach dem "Der Große Knall"-Event kamen gleich drei neue Modi dazu, die eigentlich eher ganz eigene Spiele sind. LEGO Fortnite ist ein knuffiges Survivalspiel im Klemmbaustein-Stil, Festival lässt euch auf der Bühne Songs bekannter Artists performen und Rocket Racing setzt auf Renn-Action.

Habt ihr auf John Wicks Rückkehr gewartet und was haltet ihr vom neuen Stil?