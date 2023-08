Fortnite Chapter 4 Season 4: Alle Infos zu Start, Server-Downtime und mehr

Fortnite Chapter 4 Season 4 beginnt aller Voraussicht nach schon morgen, am 25. August 2023.

In Fortnite bricht ein neues Kapitel an: Chapter 4 Season 4 steht vor der Tür und das heißt gleichzeitig, dass die Server kurzzeitig offline sein werden. Wann und wie lange das der Fall sein wird, steht so gut wie fest und hier findet ihr auch alle anderen bisher bekannten Infos. Zum Beispiel wissen wir auch schon, worum sich die neue Season inhaltlich dreht.

Fortnite Chapter 4 Season 4-Start: Uhrzeit, Server-Down und mehr

Wann endet Chapter 4 Season 3? Am 25. August um 8 Uhr läuft der Countdown-Timer ab. Ob es bei dieser Uhrzeit bleibt, steht noch nicht ganz fest, in der Vergangenheit wurden solche Termine auch immer mal wieder verschoben.

Auch hierfür gibt es aktuell noch keine finale Uhrzeit. Normalerweise waren die Server immer zwischen zwei und fünf Stunden lang offline. Wann findet der Reveal statt? Möglicherweise gibt es noch einen Trailer passend zur gerade laufenden gamescom, ansonsten veröffentlichen die offiziellen Fortnite-Kanäle momentan nach und nach immer mehr Teaser.

Möglicherweise gibt es noch einen Trailer passend zur gerade laufenden gamescom, ansonsten veröffentlichen die offiziellen Fortnite-Kanäle momentan nach und nach immer mehr Teaser. Gibt's ein Live-Event? Wahrscheinlich eher nicht. Bisher konnten Leaker und Dataminer noch keine Hinweise darauf entdecken, was sonst immer im Vorfeld der Fall war. Denkbar ist es aber natürlich trotzdem.

Wahrscheinlich eher nicht. Bisher konnten Leaker und Dataminer noch keine Hinweise darauf entdecken, was sonst immer im Vorfeld der Fall war. Denkbar ist es aber natürlich trotzdem. Wie heißt die neue Season? Wie Epic bekannt gegeben hat, wird die neue Season Last Resort heißen.

So läuft der Wechsel von Season 3 auf Season 4 ab

Wie bei den letzten Malen: Am morgigen Freitag, den 25. August, endet Season 3. Dann schaltet Epic die Server für einige Stunden ab, normalerweise zwei bis fünf Stunden. Anschließend gehen die Server dann wieder mit der neuen Season online. Es ist davon auszugehen, dass ihr Freitagabend oder spätestens Samstagfrüh wieder spielen könnt.

Heists? Teaser und Gerüchte zur neuen Seaon 4 in Fortnite

Offenbar geht's um Raubzüge: Die bisherigen Fortnite-Teaser zu Chapter 4 Season 4 scheinen alle darauf hinzudeuten, dass es in dieser Season um Heists, also Raubüberfälle geht. Einige Skins wurden bereits an Influencer verschickt, das sieht dann zum Beispiel so aus:

Zusätzlich haben wir auch schon einen Geschützturm in einem Aktenkoffer gesehen, eine Ramme, ein MG mit Trommelmagazin, einige neue Points of Interest und schemenhafte andere Charaktere.

Oft gepaart mit einem Halbmond, der eine Rolle zu spielen scheint. Dann wäre da noch dieser ziemlich unmissverständliche Teaser hier:

Mysteriöserweise wurde immer noch kein Trailer veröffentlicht – so kurz vor dem Wechsel der Seasons. Dabei hätte sich zum Beispiel die gamescom 2023-Opening Night Live-Show perfekt dafür angeboten. Wir sind gespannt und halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden, wie es weitergeht.

Freut ihr euch auf Season 4 Chapter 4? Habt ihr Bock auf Heists oder was erhofft ihr euch sonst noch?