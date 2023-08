Fortnite-Server sind offline: Alles zur Downtime für Patch v26.00 in unserem Ticker

Fortnite ist jetzt offline und schon bald startet Season 4.

Heute startet Fortnite Kapitel 4 Season 4. Das fiese bei jedem Season-Start ist, dass die Server offline sind. Damit ihr auf dem Laufenden seid, halten wir für euch den Server-Status den ganzen Tag im Blick und fassen alles Wissenswerte zur neuen Season mit unserem Live-Ticker zu den Wartungsarbeiten zusammen.

Fortnite ist offline: Unser Ticker zur Downtime

08:33 Uhr Das Matchmaking ist ab sofort abgeschaltet. Ihr könnt also keine neue Runde mehr starten in Fortnite. Habt ihr vor 08:30 Uhr ein Spiel gestartet, dann habt ihr bis 9 Uhr Zeit dieses zu beenden, dann gehen die Server final für die Wartungsarbeiten offline. 08:00 Uhr Die alte Fortnite-Season ist vorbei und in wenigen Minuten wird das Matchmaking abgeschaltet. Wenn ihr jetzt noch eine Runde Fortnite vor den Wartungsarbeiten spielen wollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür.

Chapter 4 Season 4-Start von Fortnite: Uhrzeit, Server-Down und mehr

Wann endet Chapter 4 Season 3? Am 25. August um 08 Uhr morgens wird die Season beendet. Kurz darauf wird das Matchmaking abgeschaltet und dann werden die Server um 09 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren.

Hier gibt es noch keine genaue Uhrzeit. Aber voraussichtlich werden die Wartungsarbeiten knapp vier bis fünf Stunden in Anspruch nehmen. Wie groß wird der Patch? Genaue Angaben gibt es nicht, aber macht Platz auf euren Festplatten, denn Fortnite warnt, dass der Patch größer wird als bei anderen Seasons.

So läuft der Wechsel von Season 3 auf Season 4 ab

Kapitel 4 Season 3 endet am Freitag, dem 25. August um 8 Uhr. Danach wird das Matchmaking abgeschaltet und dann letztlich die Server um 09 Uhr deutscher Zeit. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr nicht mehr auf das Spiel zugreifen. Irgendwann im Laufe des Tages (voraussichtlich am frühen Nachmittag) sollen die Server wieder laufen und ihr könnt in die neuen Inhalte spielen.

Fortnite Letzter Coup: Das steckt hinter dem neuen Theme

Ihr fragt euch sicherlich, was denn überhaupt die Season mit dem Namen Letzer Coup beinhaltet. So wird das Ganze eine Raubzug-Thematik haben, wie der erste Teaser bestätigt:

1:30 Fortnite: Teaser zur Chapter 4 Season 4 veröffentlicht und heißt Letzter Coup

Darum geht's: Wie der erste Teaser zeigt, geht es in der neuen Season um den Vampir Kado Thorne, der die Schätze der Insel für sich beansprucht hat und damit Umbauten durchgeführt hat. So gibt es jetzt die Orte Sanguine Suites, Relentless Retreat und Eclipsed Estate. Es ist eure letzte Chance, die Insel zu retten und Thornes Plan zu vereiteln.

Mehr Leaks und Hinweise zur neuen Season gibt's hier:

Das sind die Kostüme aus der neuen Season: Die genauen Inhalte sowie den Battle Pass aus der neuen Season und was auch spielerisch dazu kommt, kennen wir noch nicht. Dafür sind einige Kostüme bekannt, die es geben wird, darunter auch Ahsoka aus Star Wars:

In der neuen Season gibt es unter anderem einen Vampir-Skin, einen Muskelfisch und Ahsoka.

Wie gewohnt, werden wir den Start von Season 4 für euch begleiten und euch auf dem Laufenden halten, sollten neue Inhalte offiziell bestätigt werden. Zur Server-Downtime seid ihr im obenstehenden Liveticker immer über den aktuellen Stand informiert, damit ihr wisst, wann ihr in die neue Season starten könnt.

