Fortnites neue Map bestraft euch jetzt an einer ganz bestimmten Stelle, wenn ihr Emotes nutzt

Nicht einmal Lady Gagas "Rain Check"-Emote ist an einem bestimmten Ort auf der neuen Map erlaubt.

Fortnite und Tanzen sind eng miteinander verbunden. Zumindest haben es in den letzten Jahren viele kultige Tänze ins Spiel geschafft, die von der Community wiederum im echten Leben nachgemacht werden. Obwohl manche Spieler*innen dies belächeln mögen, haben sich nun mal einige Tänze bereits in unserer Kultur bei den Jüngsten fest verankert.

Darum dürfte es umso überraschender sein, dass ihr im neuen Chapter nicht mehr überall sorgenfrei Emotes verwenden könnt, da euch das Spiel ansonsten bestraft.

Emotes am Tanzverbot-Schild sind verboten

An der Stelle geben wir wieder direkt Entwarnung: Es ist lediglich eine einzelne Stelle auf der neuen Map von Season 6 vom Tanzverbot betroffen. Beachtet ihr das aber nicht, eliminiert euch das Spiel direkt aus der laufenden Runde.

In diesem Video auf TikTok könnt ihr sehen, wie eine tanzende Spielfigur schnurstracks wegkatapultiert wird, was zu ihrer Niederlage führt:

Wo befindet sich das Schild?

Auf der Karte findet ihr die spezifische Stelle nordwestlich von Foxy Floodgate, das sich etwa in der Mitte der Karte befindet. Wir haben den ungefähren Standort im unteren Bild für euch eingekreist:

Ihr findet das Schild auf halbem Weg nach unten, wenn ihr euch von der Bergspitze aus auf den Weg macht.

Dafür müsst ihr auf halber Strecke bei einem Bergabhang Ausschau nach dem Schild halten, das von einigen Verkehrssperren umgeben ist. Zur Orientierung befinden sich in der Nähe ein Aussichtspunkt sowie ein Sprite-Schrein. Das Schild erkennt ihr daran, dass eine tanzende Person mit roter Farbe durchgestrichen wurde.

Achtung: Wenn ihr das Spiel nicht verlieren wollt, solltet ihr in der Nähe des Schildes nicht nur nicht tanzen, sondern auch keine Emotes verwenden. Tut ihr das, wird eure Spielfigur in den Tod geschleudert.

1:17 In Fortnite Chapter 6 Season 1 jagen die Hunters gefährliche Dämonen

Das Schild ist nur eine von vielen Neuerungen im neuen Chapter

Am 01. Dezember 2024 ist die erste Season von Chapter 6 gestartet. Neben einer neuen, japanisch angehauchten Karte, erwarten euch zum Beispiel Kämpfe gegen NPCs in der Ortschaft Shogun‘s Solitude, intensive Häuserschlachten in Seaport City oder eine gigantische Schildkröte, die nach ihrer verlorenen Großen Liebe sucht.

An all diesen Orten könnt ihr sorgenfrei eure Emotes und Tänze spammen – außer, eure Gegner*innen bekommen euch dabei zu Gesicht und nutzen die Chance, um euch einen saftigen Kopfschuss zu verpassen.

Habt ihr das Tanzverbot-Schild im neuen Fortnite-Chapter gefunden und wie findet ihr solche Einfälle der Entwickler*innen?