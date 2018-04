Fortnite - Wie die Farben der Schrotflinten alle Spieler täuschten

Zählt ihr auch zu den Spielern, die nur die seltenen Items verwenden wollen? Viele Fortnite-Fans bejahen diese Frage sicherlich. Wie beeinflussbar wir wirklich von der Seltenheitsstufe einer Waffe sind und dass ebendieses System uns auch täuschen kann, beweist jetzt ein Tweet des Lead Designers Eric Williamson von Epic Games.

Die Fortnite-Entwickler haben mit dem Update 3.4 Ende März an den Farben, die die Seltenheit von Gegenständen repräsentieren, herumgeschraubt. Wir konnten sowohl Pumpguns als auch Taktische Schrotflinten mit eine neuen Färbung im Spiel finden - ohne, dass Epic Games tatsächlich etwas an der Häufigkeit der Waffen-Spawns oder deren Schaden verändert hat.

Die Fans passten prompt ihr Spielverhalten an. Das Resultat sehen wir in dieser Grafik:

Simply adjusting shotgun rarity colors in Fortnite v3.4 had a fascinating effect on player behavior. Pump Shotgun colors shifted up and kills increased 36%; Tactical Shotgun colors shifted down and kills decreased 23%. There was no change in actual rarity or power. pic.twitter.com/JUauiZNVGY