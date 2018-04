Update: Die Wartungsarbeiten sind jetzt beendet. Wir können also ab sofort die Version 3.5.2 herunterladen und uns ganz normal bei Fortnite einloggen.

Originalmeldung: Eine neue Woche, eine neue Fortnite-Version. Entwickler Epic Games veröffentlicht heute, am 19. April, den nächsten Patch für PS4, Xbox One und iOS. Update 3.5.2 legt die Server ab 10 Uhr lahm.

The v3.5 Content Update is arriving tomorrow, April 19 at 4am EST (0800 GMT).



Patch Notes will be available once downtime begins.