Nachdem Fortnite auf Xbox One, PS4, der Switch, dem PC und dem iPhone spielbar ist, können jetzt auch Android-Nutzer an einer Beta des Battle Royale teilnehmen.

Weil Epic Games aber den gesamten Launch über seine eigene Seite abwickelt anstatt den Google Play Store zu involvieren, entgehen Google laut einer Hochrechnung so über 50 Millionen Dollar.

Wie kommt es zu diesem Wert? Für die Berechnung hat die Webseite SensorTower die Einnahmen der Fortnite-Beta auf Apple-Geräten herangezogen.

Das sind, auf allen iOS-Geräten zusammen, über 180 Millionen Dollar seit dem Launch am 15. März. Und weil Apple 30 Prozent von allen Ingame-Käufen bekommt, hat der Konzern bis jetzt knapp 54 Millionen Dollar Gewinn gemacht.

Da sich Epic einen ähnlichen Erfolg von den Android-Usern erwartet, rechnet SensorTower auch mit einem ähnlichen Gewinn. Und das sogar, obwohl es für Spieler umständlicher ist, Fortnite über die eigene Webseite statt über den bereits vertrauten Play Store herunterzuladen.

Warum gibt es Fortnite dann im App-Store? Der Grund, warum Epic das selbe übrigens nicht auch bei der iOS-Beta gemacht hat, ist einfach:

Das Ökosystem von iPhone und App Store ist zu engmaschig gestrickt, sodass iPhone-Nutzer nicht einfach ein Spiel außerhalb des Stores herunterladen können. Sonst hätte Epic wohl auch den App Store umgangen.

Falls ihr euch jetzt schon über Fortnite auf dem Handy freut und die Beta gleich herunterladen wolltet, solltet ihr vorher euer Smartphone checken. Laut dem Entwickler läuft die Beta nämlich nur auf aktuellen High End-Smartphones.

Hier alle Infos zur Beta und den unterstützten Android-Smarphones:

