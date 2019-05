Spielt John Wick in Fortnite! So sieht sein Skin für das Crossover aus

In Fortnite wird es bald ein Crossover-Event mit dem Universum der John Wick-Filmreihe geben. Als Anlass dient der anstehende Kinostart von John Wick 3. Nachdem bereits Hinweise auf ein entsprechendes Event von Dataminern gefunden wurden, gibt es nun auch Bilder und handfeste Infos zu den neuen Inhalten (via Eurogamer).

Letztere stammen vom bekannten Fortnite-Dataminer Lucas7Yoshi und wurden von ihm auf Twitter veröffentlicht. Offenbar wird es den John Wick-Skin in mindestens zwei Stile geben. Neben dem normalen Look gibt es auch eine verwundete Variante.

Außerdem umfasst der Fun eine goldene Münze als Rucksack. Diese dienen im Filmuniversum als geheime Währung für die Attentäter-Gesellschaft. Offiziell angekündigt hat Epic Games bislang nicht nichts.

Wax_Hotel_Widget (Wax being the wicks bounty ltm) file contains:

"Welcome to the Continental"



"REMEMBER - no business while on the hotel grounds"



before you ask i have literally know nothing about the john wick series