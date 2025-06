Fortnite-Server reagieren nicht - Server-Status, Inhalte und mehr zu Update 36.00 im Live-Ticker

Wartungsarbeiten stehen mal wieder in Fortnite an.

20:47 Uhr

Im neuen Update finden sich Hinweise zur Cartoon-Sitcom Bob Burgers und King of the Hill. Außerdem wird es neue Gefährten geben, die unter anderem Truhen markieren können. Superman bekommt den Hund Krypto an die Seite gestellt.

20:43 Uhr

Einen der wichtigsten Leaks zuerst: die neue Map.

20:30 Uhr

Die Fortnite-Server sind nun offline!

Wann kann ich wieder Fortnite spielen?

Um 2 Uhr nachts deutscher Zeit soll es mit Chapter 6 Season 3 und Superhelden weitergehen. Hier im Live-Ticker berichten wir weiter über wichtige Leaks, den Server-Status und mögliche technische Probleme.

Wie das Live-Event vorhin ablief, könnt ihr hier nachlesen:

20:25 Uhr

In Fortnite ist nach der Season vor der Season. Vorher müssen wir uns aber mit Wartungsarbeiten begnügen, zu denen wir euch hier im Ticker auf dem Laufenden halten.