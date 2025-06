Fortnite-Spieler wird für fast 3 Millionen (!) Tage gebannt und die Community rätselt jetzt, was er falsch gemacht haben könnte

Einen solchen Fortnite-Bann haben wir auch noch nicht gesehen.

Wer sich in Online-Spielen daneben benimmt, wird in der Regel für ein paar Stunden ausgeschlossen. Bei wiederholtem Fehlverhalten werden daraus Tage, Woche und vielleicht sogar Monate. Aber was man tun muss, um fast drei Millionen Tage gebannt zu werden, können wir uns kaum vorstellen.

Kleiner Bruder wird bis ins Jahr 10.000 gebannt

Darum geht's: Im Fortnite-Subreddit hat der User mit dem Namen True-Development-345 vor einigen Tagen einen Post abgesetzt, der in kurzer Zeit mit knapp 300 Kommentare viel Aufmerksamkeit erregt hat.

0:51 In Fortnite Chapter 6 Season 3 werden wir zu neuen Helden und legen uns mit altbekannten Schurken an

Autoplay

Er postete einen Screenshot, der zeigt, dass ein anderer User – sein Bruder – noch für satte 2.912.647, also knapp drei Millionen Tage, gebannt ist. Dazu schreibt er:

Ich weiß nicht, was mein kleiner Bruder für diesen Bann getan hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren herrscht natürlich Belustigung, vor allem wegen der unrealistisch langen Zeit des Banns. Ein User hat sich die Arbeit gemacht und mal eben nachgerechnet: Demnach dürfte der Bruder erst am 19. April im Jahr 10005 wieder Fortnite spielen – oder aber ein paar Tage vorher, je nachdem wann das Foto gemacht wurde.

Die einzige Chance, das noch zu erleben, besteht laut einem anderen User darin, dass in den nächsten Jahrzehnten die Unsterblichkeit erfunden wird. Und selbst dann müsste Fortnite erstmal selbst so lange durchhalten.

Andere gehen hingegen der Frage nach, was der Bruder wohl getan haben könnte, um einen solchen Bann zu verdienen. Der User shjen3h hätte da eine Idee und fragt:

Hat er alle Schimpfwörter gesagt, die die Menschheit kennt, oder was?

Just_call_me_Neon fügt hinzu:

Für eine so lange Sperre hat der kleine Bruder ein paar neue erfunden.

Tatsächlich gibt es aber auch eine naheliegende Theorie, die die lange Zeit erklären könnte. Möglicherweise handelt es sich einfach um einen permanenten Bann, die Person, die den Bann eingestellt hat, hat aber einfach vergessen, ein Enddatum einzutragen. Oder das System kann eben nur bis zu einem bestimmten Tag in die Zukunft zählen. Auch ein Systemfehler ist nicht auszuschließen.

Was denkt ihr? Warum ist die Zahl so gigantisch hoch?