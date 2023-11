Fortnite: Neuer Leak enthüllt, dass wir in Chapter 5 wohl Rocket League spielen können

Fortnite und Rocket League könnten bald auch spielerisch miteinander verwoben werden.

Fortnite und Rocket League stammen beide vom Publisher Epic Games. Da bietet sich eine Kollaboration natürlich an und die gab es auch schon in der Vergangenheit. Aber nicht in diesem Umfang, wie er mit der nächsten Season 1 von Chapter 5 auf uns zukommen könnte. Dataminer haben Hinweise auf ein Crossover entdeckt und generell bekommt Fortnite wohl einen richtigen Rennspielmodus mit eigenem Battle Pass.

Fortnite wird wohl bald zum Rennspiel und Fans finden Hinweise auf Rocket League-Crossover

Fortnite-Fans freuen sich aktuell noch sehr darüber, dass die sogenannte OG-Map aus dem allerersten Kapitel des Spiels ein Comeback feiert. So viele Spieler*innen wie nie zuvor haben in den letzten Wochen wieder den Battle Royale-Hit gespielt. Aber was kommt danach? Chapter 5 Season 1.

0:30 Fortnite OG - Trailer zum Hotfix-Update 'Dunkles Erwachen in Loot Lake'

Das könnte Chapter 5 bringen: Anhand einiger Leaks und Datamining-Funde lässt sich jetzt wohl schon absehen, dass mit Season 1 aus Kapitel 5 wieder einige sehr große Neuerungen ins Spiel kommen. Allem voran wäre da der Rennmodus zu nennen. Offenbar wird Fortnite damit zum richtigen Autorennspiel:

Mindestens 12 Strecken: Offenbar können wir auf 12 Casual- und 4 Ranglisten-Kursen um die Wette fahren.

Garage: Wir können unser Auto an unsere eigenen Vorstellungen anpassen und visuell modifizieren. Offenbar gibt es auch Updates.

Eigener Battle Pass: Das Rennspiel soll unabhängig vom normalen Battle Royale einen eigenen Battle Pass bekommen.

Time Trial und Tutorials werden ebenfalls erwartet.

Modi: Death Race Easy Rider Casual Competitive

werden ebenfalls erwartet. Modi: Death Race Easy Rider Casual Competitive



Rocket League-Crossover? Zusätzlich zu den vielen Leaks rund um den Racing-Modus in Fortnite gibt es auch einen deutlichen Hinweis darauf, dass Rocket League ebenfalls eine Rolle in Chapter 5 spielen wird. Zumindest soll Epic dieses Platzhalter-Bild in der Racingmodus-Playlist eingefügt haben (wobei es sich kurioserweise um Fanart handelt):

In welcher Form Rocket League dann innerhalb des Rennspiel-Modus' von Fortnite spielbar wäre, wissen wir natürlich noch nicht. Aber da beide Titel vom selben Publisher stammen, steht einer dicken Kooperation nichts im Wege. Wir könnten uns einen eigenen Rocket League-Modus innerhalb der Racing-Umgebung vorstellen.

Aber freut euch nicht zu früh: Auch wenn es sich bei den Quellen hier um einigermaßen verlässliche Leaker handelt, muss das nichts heißen. Solange es keinerlei offiziellen Ankündigungen zu einem Rennspiel-Modus in Fortnite oder einem Rocket League-Crossover gibt, solltet ihr das Ganze mit der gebotenen Vorsicht genießen.

Wie fändet ihr es, innerhalb Fortnite Autorennen fahren und Rocket League spielen zu können?