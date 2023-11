45 Millionen Fortnite-Spieler an einem Tag: 6 Jahre altes Battle Royale knackt Rekord und ist 2023 so beliebt wie nie zuvor

Fortnite ist aktuell so beliebt wie nie zuvor.

Fortnite hat die Jahre 2017 bis 2020 so stark geprägt wie kein zweites Spiel und hat sich auch über die Grenzen von Videospielen hinweg zum popkulturellen Massenphänomen entwickelt. Wer dachte, der größte Hype sei sechs Jahre nach Release des Battle Royale längst abgeklungen, wurde am vergangenen Samstag eines Besseren belehrt:

Fortnite ist dank der neuen Season so stark wie nie zuvor!

Unglaubliche Fortnite-Spielerzahlen am Samstag

Neuer Rekord: Laut offiziellen Angaben haben Fortnite am 04. November über den Tag verteilt 44,7 Millionen Personen ganze 102 Millionen Stunden gespielt. Laut der vertrauenswürdigen Fan-Website Fortnite.GG wurde zudem mit 6.172.463 gleichzeitigen Spieler*innen ein weiterer Rekord geknackt.

Entwickler Epic schreibt auf X:

So beginnt man die Dinge mit einem großen Knall. Wir sind überwältigt von der Resonanz auf #FortniteOG. Gestern war mit über 44,7 Millionen Spielern und 102 MILLIONEN Spielstunden der größte Tag in der Geschichte von Fortnite .

Auch auf Konsolen erreichte das Spiel absurd hohe Spieler*innen-Zahlen. Laut Circana's Player Engagement Tracker sollen demnach am 3. November auf Xbox 38% und auf PlayStation 33% aller aktiv Spielenden Fortnite gezockt haben.

Mit diesem Teaser hat Epic am vergangenen Donnerstag einen neuen Hype für Fortnite ausgelöst:

Der Grund für den Fortnite-Hype

Doch wie konnte es zum regelrechten Ansturm auf die Server – GamePro berichtete – kommen?

Die Antwort lautet Fortnite OG! Am vergangenen Freitag ist eine vierwöchige Spezial-Season gestartet, in der es zurück zu den Wurzeln des Battle Royale geht.

Neben der ersten Map aus 2017 samt legendären Orten wie Tilted Towers, Greasy Grove und Risky Reels sind auch einige der früheren Waffen, der Einkaufwagen und das Golfcart, sowie beliebte Skins aus den Anfängen des Spiels zurück. Für über 44 Millionen Personen Fortnite-Nostalgie pur.

Wie geht es mit Fortnite OG weiter?

Im kompletten November geht's Schritt für Schritt zurück zu den Anfängen. Am 09. November kommt mit Saison 6 "Dunkles Erwachen in Loot Lake" das nächste Update, ehe am 16. November Saison 7 und 8 "Klirrend kalte Schätze" und am 23. November Saison 9 und 10 mit dem Namen "Flieg los" startet.

Seid ihr am Wochenende auch in Chapter 1 zurückgekehrt und wie habt ihr den Nostalgietrip erlebt?