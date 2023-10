Fortnite wie früher: Laut Leak kommt die Original-Map schon bald zurück

Die alte Map könnte auch alte Fortnite-Modelle und Waffen mitbringen, sagen die Leaker.

Fortnite bekommt demnächst wieder eine neue Season mit den entsprechenden Inhalts-Updates. Dieses mal könnte es aber keine richtig neue Map oder Änderungen an der Spielwelt geben, sondern zurück in die Vergangenheit gehen: Laut diversen Leaks kehrt die allererste Insel-Karte aus Chapter 1 zurück. Aber das ist noch nicht alles.

Zurück in die Vergangenheit: Kein anderes Spiel hat Seasons, Battle Pass und Map-Veränderungen so salonfähig gemacht wie Fortnite. Die ständigen Neuerungen machen alte Inhalte aber oft unspielbar und da liegt es nahe, ab und zu ein bisschen in der Mottenkiste zu kramen. Soll heißen: Wir bekommen wohl die Original-Map zurück.

Die ursprüngliche Battle Royale-Insel von Fortnite dürfte bei all denen wohlige Nostalgie-Schauer auslösen, die den extrem erfolgreichen Launch damals live mit erlebt haben. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

1:29 Fortnite - Ankündigungstrailer zum Battle-Royale-Modus

Wer erinnert sich noch? Der Zeitpunkt war ideal (es gab außer PUBG noch kein anderes Battle Royale) und der Crossplay-Schachzug genial (PUBG gab es nur auf dem PC), obendrein war Fortnite auch noch Free2Play. Selbstverständlich waren aber auch Inhalte und Gameplay schlicht sehr gut und spaßig.

Das sagen die Leaks: An die alten Erfolge konnte Epic in all den Jahren seit Launch sehr erfolgreich anknüpfen. Sechs Jahre später scheint es an der Zeit zu sein, die alte Map wiederzubeleben. Das sagen zumindest die bekannten und relativ verlässlichen Fortnite-Leaker Shiina und HypeX.

Chapter 4 - Season 5 soll aber nicht nur die Original-Map zurückbringen. Zusätzlich stehen uns wohl auch noch die alten Modelle, also Spielfiguren und Skins zur Verfügung. Außerdem kehren offenbar ebenfalls die damaligen Waffen zurück – die volle Ladung Nostalgie also.

Ansonsten soll sich das Ganze auch noch sehr schnell spielen. Allerdings bleibt die ganz alte Map wohl nur kurze Zeit erhalten: Im Lauf der Season gibt es laut den Leakern jede Menge aufeinanderfolgende, "konstante" Map-Änderungen bis Ende November.

Wann startet die Season? Einen ganz genauen Termin gibt es für den Start von Season 5 in Chapter 4 noch nicht. Aber da Season 4 bis zum 2. November läuft, gehen wir fest davon aus, dass Chapter 4 Season 5 am 2. oder 3. November startet.

Freut euch nicht zu früh! Auch wenn diese Leaks aus solchen Quellen in der Regel durchaus Hand und Fuß haben, muss davon natürlich nichts stimmen. Solange es keine offiziellen Ankündigungen gibt, solltet ihr die Spekulationen und Gerüchte in dieser Richtung lieber noch mit der entsprechenden Vorsicht genießen.

Freut ihr euch schon drauf, den altbekannten Dropzones wie Tilted Towers mal wieder einen Besuch abzustatten?