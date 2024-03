Fortnite-Server gehen morgen offline: Alle Infos zum geplanten Server Down für das Midas-Update

Alles, was ihr zum Server-Down beim Midas-Update für Fortnite wissen müsst.

Midas kehrt endlich zu Fortnite zurück, das hat auch der offizielle X/Twitter-Kanal zum Spiel bereits angeteast. Wie so oft wissen Leaker aber auch diesmal wieder mehr und verraten uns schon allerhand zu den angeblichen kommenden Inhalten. Außerdem sollen auch die Server wieder offline gehen. Wir fassen alles Wichtige zusammen.

Fortnite v29.01: Starttermin und Server-Down

Mehrere verlässliche Leaker haben inzwischen enthüllt, wann das neue Update für Fortnite angeblich kommen soll:

Wann kommt das Update? Ein offizieller Termin fehlt noch, aber laut Leaks geht es am 19. März los.

Ein offizieller Termin fehlt noch, aber laut Leaks geht es am 19. März los. Um welche Uhrzeit geht's los? Auch hier gibt es keine offizielle Zeit. Wir rechnen mit dem Update aber zwischen 8 bis 10 Uhr deutscher Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gibt es einen Server-Down in Fortnite? Laut dem Leak von iFireMonkey sollen die Server mit dem kommenden Update für eine Weile offline gehen. Grund dafür ist, dass eine der neuen Quests ein Item benötigt, das aktuell noch nicht in den Spieldatein zu finden ist.

Entsprechend dürfte es mit dem Update für alle aufgespielt werden. Sollte es diesmal keine Probleme geben, sollte die Downtime aber nicht allzu lange dauern. In der Regel könnt ihr ungefähr ab der Mittagszeit wieder loszocken.

Auch hier haben wir dank Leaks bereits einen umfassenden Einblick in das, was uns wohl erwarten dürfte. Diese Inhalte sollen demnach Teil des "Rise of Midas"-Frühlingsevents sein:

The Floor is Lava LTM (zeitlich begrenztes Event)

kleine Map-Änderungen

Trommelgewehr

Goldene Hühner, die goldene Eier legen

Chains of Hades

Banana Of The Gods-Verbrauchsgegenstand

Neue Verkaufsautomaten

Goldene Waffen-Upgrade-Service

Neue Quests

Eierwerfer kehrt zurück

Neue Cosmetics

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Außerdem könnt ihr euch natürlich auch wieder kostenlose Belohnungen erarbeiten, wenn ihr Rise of Midas und the Floor is Lava spielt. Dazu zählen neben Emotes auch ein Gleiter, ein Spitzhacken-Skin und ein Rücken-Cosmetic für euren Charakter. Im Tweet oben könnt ihr euch die Inhalte anschauen, die per Datamining bereits entdeckt wurden.