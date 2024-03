Fortnite schenkt einigen Spielern 950 V-Bucks/10 Euro und niemand weiß genau warum

Einige Fortnite-Spieler*innen dürfen sich gerade über Gratis-Guthaben freuen.

Das neue Fortnite-Update 29.10 ist ganz frisch draußen. Die Community durfte sich aber nicht nur darüber freuen, dass die damit verbundene Server-Downtime vorbei ist und sie wieder spielen können. Einige unter ihnen, darunter vielleicht auch ihr, bekamen auch direkt ein kleines Geschenk in Form von 950 V-Bucks. Doch warum, ist noch nicht ganz klar.

Wer sich nach dem neuesten Update wieder in Fortnite einloggt und losspielen will, könnte überrascht werden. Ein Teil der Community berichtet nämlich, dass sie nach dem Update direkt 950 V-Bucks und damit 10,00 Euro geschenkt bekommen haben.

Auch im GamePro-Team haben wir Fortnite-Spieler*innen, die nun um 950 V-Bucks reicher sind und diesen Bildschirm zu sehen bekamen.

Was sind V-Bucks? Bei V-Bucks, Vindertech Bucks oder auch Vinderbucks, handelt es sich um die In-Game-Währung in Fortnite, mit der im Shop Items oder auch der Battle Pass gekauft werden kann. Die 950 V-Bucks entsprechend umgerechnet 10,00 Euro.

Gratis V-Bucks sollen wohl Community entschädigen

10 Euro sind natürlich ein Grund zu Freude. Aber wieso bekommen nur einige Spieler*innen dieses Geschenk? Im Internet gibt es bereits eine plausible klingende Theorie:

Da es sich bei dem Geschenk um 950 V-Bucks handelt, was genau den Preis des Battle Passes entspricht, dürfte es sich dabei um eine Entschädigung für alle handeln, die den aktuellen Season Pass vorab gekauft hatten. Chapter 5 Season 2 startet nämlich unbeabsichtigt mit einer sehr langen Downtime. Statt dass die Community wie geplant am 8. März losspielen konnte, zog sich der Season-Start bis in den 9. März hinein – wertvolle Zeit, um den vorab gekauften Battle Pass freizuspielen.

Mehr zu den Problemen des Season-Starts könnt ihr nochmal in unserem Ticker nachlesen:

Die Entschädigung könnte aber auch mit anderen Problemen wie dem Zurücksetzen des Battle Passes oder Probleme beim Kauf zusammenhängen.

1:35 In Fortnite Chapter 5 Season 2 bekommen wir es mit Zeus und Hades zu tun

Was nun wirklich dahintersteckt, hat Epic Games bislang nicht verraten. Wir gehen aber davon aus, dass wir unsere offizielle Antwort darauf noch bekommen werden.

Auch wenn es erstmal so aussieht, dass es mit dem kostenpflichtigen Battle Pass zusammenhängt, schaut am besten nach, ob ihr das Geschenk auch erhalten habt.