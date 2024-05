Fortnite Chapter 5 Season 3: Release, Thema und die wichtigsten Leaks im Überblick

Während aktuell noch munter die Blitze in Pandoras Box einschlagen, wollen wir euch heute schonmal verraten, wie es um Season 3 in Fortnite steht. Da sich Epic derzeit wie gewohnt noch mit offiziellen Infos bedeckt hält, greifen wir daher auf einen Leak von Insider Hypex zurück, der in aller Regel eine sehr zuverlässige Glaskugel sein Eigen nennt.

Hinweis: Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald neue offizielle Infos und glaubhafte Gerüchte ans Licht kommen.

Release von Season 3: Wann geht's los?

Release: Die dritte Season von Chapter 5 startet am 24. Mai.

Die dritte Season von Chapter 5 startet am 24. Mai. Uhrzeit: gegen Mittag

Wie erfolgt der Übergang zu Season 3: Aus Erfahrung gehen wir aktuell davon aus, dass gegen 9 Uhr am Freitagmorgen die Server offline genommen und bereits eine halbe Stunde vorher das Matchmaking deaktiviert wird. Meist zwischen 12-14 Uhr startet dann die neue Season.

Wie aktuell der Anfang von Season 3 im Spiel durch ein Live-Event eingeläutet wird, könnt ihr hier nachlesen:

Was ist das Thema von Season 3

Durch den offiziellen Hashtag zu Season 3 ist bereits der Name "Wrecked" (zu Deutsch: zerstört) bekannt. Daher passt es auch gut, dass alle Leaks nach dem Live-Event aus Season 2 auf ein Setting hindeuten, das der Postapokalypse aus Mad Max sehr ähnelt.

Mad Max lässt grüßen: Demnach sollen große Teile der Map von Sand überzogen sein, ein Dampfzug soll durchs Spiel düsen und Kämpfe in bewaffneten Fahrzeugen sollen möglich sein.

Diese Kooperationen sollen in Season 3 kommen

Epic hat offiziell bereits die erste Kooperation angekündigt, die in Season 3 dazukommt. So könnt ihr euch auf Fallout freuen. Bisher gibt es aber nicht mehr zu sehen als ein Bild auf dem die Power-Rüstung abgebildet ist. Ob die Kollaboration Teil des Season Pass oder in den Shop kommt, werden wir spätestens zum Start der Season am Freitag herausfinden.

Weiteres Gerücht: Etwas erstaunlich ist, dass es aktuell noch nicht nach einem Crossover mit Mad Max beziehungsweise passend zum Kinostart mit der Vorgeschichte Furiosa aussieht.

Vielmehr soll es eine Partnerschaft mit der Band Metallica geben, die auch zu Fortnite Festival kommt. Außerdem werden Fall Guys und Fluch der Karibik aktuell hoch gehandelt.

Wie hat euch Season 2 insgesammt gefallen und wie spricht euch Season 3 auf Basis des Leaks an?