Fortnite-Server reagieren nicht: Alle Infos zum Serverdown für Update 29.50 im Live-Ticker

Season 2 bekommt noch ein letztes Update und hier findet ihr alles, was ihr wissen müsst.

06:00 Uhr Heute erwartet euch das neue Update in Fortnite. Wir halten euch hier im Live-Ticker über die wichtigen Neuerungen und den Server-Status auf dem Laufenden.

Bevor in Fortnite in wenigen Tagen Season 3 anbricht, erscheint am 14. Mai noch ein letztes Update für die laufende Season. Damit ihr bestens vorbereitet seid, erfahrt ihr im Artikel alles rund um den bevorstehenden Serverdown und auch, was euch inhaltlich ab heute erwartet.

Fortnite 29.50: Startzeit und Serverdown

Wann kommt das Update? Am Dienstag, den 14. Mai.

Am Dienstag, den 14. Mai. Zu welcher Uhrzeit geht's los? Voraussichtlich gegen 12 Uhr deutscher Zeit und im direkten Anschluss an die Wartungsarbeiten. Zumindest, wenn wir uns an den vergangenen Updates orientieren.

Gehen die Fortnite-Server für das Update offline? Auch diesmal müsst ihr mit einem Serverdown rechnen, der voraussichtlich um 10 Uhr startet. Eine halbe Stunde vorab wird wie gewohnt das Matchmaking deaktiviert.

Viel ist bislang über Version 29.50 noch nicht bekannt, einige Infos sind jedoch schon durchgesickert.

Apokalyptisches Mini-Event kommt: Wie bereits durch den bekannten Fortnite-Leaker HYPEX durchgesickert ist, wird es wohl noch ein letztes kleines Mini-Event geben, das euch auf die Inhalte von Season 3 vorbereitet – in der laut Gerüchten eine Apokalypse eine große Rolle spielt und das Setting an Mad Max erinnern soll.

In geleakten Videos ist bereits ein großer Sandsturm und ein unheilvolles Gewitter zu sehen

Zudem wurde bereits offiziell angekündigt, dass ein Problem in Zusammenhang mit Cutscenes in selbsterstellten Erlebnissen im Kreativmodus behoben wird:

Welche Inhalte euch konkret im etwas überraschenden letzten Update von Chapter 5 Season 2 erwarten, darüber werden wir über die nächsten Stunden im Live-Ticker für euch berichten. Natürlich erfahrt ihr dann hier im Artikel auch, wie es um den Serverdown steht und ab wann ihr wieder zocken könnt.

