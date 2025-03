Fortnite Server heute down: alle Infos zum aktuellen Serverstatus, Matchmaking und Login-Problemen

15:12 Uhr

Bereits seit mehreren Stunden gab es Probleme, durch die Spieler*innen nicht matchmaken oder keine Spiele in der Lobby auswählen konnten.

Nun scheint das Problem aber sogar noch zugenommen haben, ihr könnt euch aktuell nämlich auch nicht einloggen. Der offizielle Support-Account von Fortnite auf X hat immerhin angegeben, dass man sich des Problems bewusst sei und nach einer Lösung suche. Eine Einschätzung, wann die Fortnite-Server wieder funktionieren, gibt der Account aber leider nicht.

We are aware of an issue where players cannot log in, matchmake, or select a game in the Discover Lobby. We are actively investigating it and will update this thread once we have more info. pic.twitter.com/HdjJ0yASZs