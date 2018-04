Fortnite bekommt heute das nächste Update für PS4 und Xbox One spendiert. Epic Games spielt die Version 3.5.0 am 11. April 2018 ab 10 Uhr auf. Zwar gibt es keine offizielle Ankündigung zu einer Downtime, die Vergangenheit hat uns aber gelehrt, dass wir damit rechnen können, dass die Server zu dem Zeitpunkt auch offline gehen.

We'll be releasing the v3.5 update tomorrow April 11th at 4am ET (08:00 GMT).



How will you use Port-a-Fort?