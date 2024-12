Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Status und Inhalte von Update 33.10 im Live-Ticker

Das Winterfest 2024 steht in Fortnite an!

Aufgrund des Winterfestes steht heute das erste Update für Fortnite Chapter 6 samt Wartungsarbeiten an. Wie immer fassen wir hier die wichtigsten Informationen dazu zusammen und halten euch im Live-Ticker auf dem Laufenden, was Leaks und den Server-Status angeht.

06:00 Uhr Guten Morgen! Sobald die Wartungsarbeiten näher rücken, erfahrt ihr an dieser Stelle live, wie es um die Fortnite-Server steht. Außerdem greifen wir wichtige Leaks zum neuen Update auf, damit ihr direkt wisst, was euch so erwartet.

Fortnite Winterfest 2024: Wann gehen die Server offline?

Datum: 10. Dezember 2024

10. Dezember 2024 Uhrzeit: 10:00 Uhr deutscher Zeit

10:00 Uhr deutscher Zeit Abschaltung des Matchmakings: ungefähr 30 Minuten vor dem Serverdown

ungefähr 30 Minuten vor dem Serverdown Wann kann ich Fortnite wieder spielen? Eine genaue Zeit nennt Epic Games hier nicht. Meist gehen die Server gegen Mittag wieder online. Wer es ganz genau wissen will, sollte unseren Live-Ticker im Auge behalten.

Wirklich etwas Offizielles zum Update hat Epic Games noch nicht verraten. Wie gut, dass es die guten, alten Leaks gibt.

Winterfest 2024

Update 33.10 steht vor allem im Zeichen des diesjähriges Winterfestes. Das bedeutet unter anderem, dass wir uns auf winterliche Inhalte wie Skins freuen dürfen.

Das Ingame-Spiel LEGO Fortnite soll ein "stürmisches" Update bekommen. Dazu gibt es auch bereits einen ersten Teaser:

1:06 LEGO Fortnite erhält ein neues Update und erhält auch einen ganz neuen Namen

Neuer Name: Zusätzlich dazu wird LEGO Fortnite umbenannt, da es ab sofort nicht mehr nur eine Spielerfahrung mit den Klemmbausteinen geben wird. Somit wird der Survival-Modus, der an Minecraft erinnert, mit dem Update dann zu LEGO Fortnite Odyssey.

Neuer LEGO-Modus Brick Life

Wo wir schon von einem neuen Modus für LEGO Fortnite sprechen, hier ist der erste Trailer:

0:53 LEGO Fortnite Brick Life angekündigt und es ist der Cozy-Traum für GTA-Fans

GTA trifft auf LEGO und Life-Sim: Wie das Video zeigt, wird Brick Life eine neue Lebenssimulation. Alleine, mit Freunden oder bis zu 31 weiteren Mitspielenden könnt ihr so eine vorgefertigte Stadt unsicher machen. Entscheidet euch für Berufe wie Wahrsager*in, Sushi-Chef oder Halunke und richtet euch so nach und nach ein eigenes Haus mit Möbeln ein. Zudem gibt es auch noch viele weitere Aktivitäten, wie eine Zaubereischule.

Fortnite Ballistic

Epic Games hat am Wochenende mit Fornite Ballistic den bereits durchgesickerte First-Person-Shooter von Fortnite enthüllt. Den Teaser-Trailer dazu seht ihr hier:

0:15 Vollkommen neues Fortnite-Spiel angekündigt: Ego-Shooter soll mit CSGO und Valorant konkurrieren

Wir gehen stark davon aus, dass Version 33.10 weitere Informationen zum Spiel preisgeben wird. Immerhin starten die 5vs5-Matches in Ballistic am 11. Dezember in den Early Access. Dazu halten wir euch auf GamePro ebenfalls mit einem Ticker auf dem Laufenden.

Sonstige Inhalte

Der Musiker Juice WRLD wurde mit dem letzten Season-Wechsel groß gewürdigt. Dazu zählten auch neue Skins. Es gibt aber auch noch den neuen Lucid Dreams-Emote Juice, der mit Update 33.10 endlich verfügbar sein soll.

Leaks nach werden wir am 11. Dezember im Kreativmodus außerdem die First-Person-Sicht erhalten. Fortnite OG bekommt dagegen seinen Ranglistenmodus nachgeliefert. Und natürlich wird Epic Games noch einige Bugs von Chapter 6 Season 1 fixen.

Wie geht's nach Update 33.10 weiter? Version 33.20 erwarten wir erst im neuen Jahr am 14. Januar 2025. Allerdings wird noch mit v33.11 ein kleineres Update spekuliert. Dazu haben wir jedoch noch kein Datum.

