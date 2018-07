Forza Horizon 4 - Entwickler-Livestream zeigt Karte, Forzathon-Features und mehr

Bereits in wenigen Monaten können wir uns in die Spielwelt von Forza Horizon 4 stürzen. Schon jetzt verraten die Entwickler in einer Reihe von Livestreams etliche Details zum Spiel und geben ausführliche Gameplay-Einblicke in das Rennspiel.

Nachdem es in der letzten Woche um den Sommer im Spiel ging - ein großes neues Feature sind unterschiedliche Jahreszeiten - stellen die Entwickler im aktuellen Livestream den Herbst vor und erzählen Details zur Spielwelt, Forzathon sowie den Showcase-Events. Außerdem gewähren sie erstmals einen Blick auf die Karte des Spiels, die wie schon in den Vorgängern sehr groß ausfällt.

Das Setting ist dieses Mal Großbritannien, dementsprechend teilt sich die Map in einen eher englisch angehauchten sowie einen von Schottland inspirierten Teil, durchsetzt von mehreren kleineren und größeren Städten. Eindeutig zu erkennen ist, dass es mehr Vertikalität gibt, ihr also höher im Gelände hinauf fahren könnt (z.B. auf Berge etc.).

Forza Horizon 4 in der Vorschau

So fährt es sich auf britischen Straßen

Details zu Horizon Life

Horizon Life nennen die Entwickler die Shared World-Komponente des Spiels, insgesamt können 72 Spieler gleichzeitig auf einem Server um die Wette fahren. Sehr simpel soll sich der Wechsel vom Solo- ins Multiplayerspiel gestalten, denn es benötigt nicht mehr als einen Knopfdruck im Menü. Außerdem wird es ein "Auto Ghost"-Feature geben, dass andere Spieler davon abhalten soll, euch absichtlich zu rammen.

Forza Horizon 4 - Screenshots ansehen

Showcases

Die bereits in den letzten Horizon-Teilen beliebten Showcase-Events gegen ausgefallene Kontahenten sind auch in FH4 wieder mit an Bord, im Livestream sieht man ein spektakuläres Duell mit einem Luftkissenboot.

Neuigkeiten zu Forzathon

Forzathon - also regelmäßig neu ins Spiel gestreute Events - werden euch wie schon in Forza Horizon 3 auf Trab halten. Es wird Tages- und Weekly-Challenges geben, ebenso wie stündlich aufploppende Forzathon Live-Events. Im Stream sieht man einen solchen Event, der aus insgesamt drei Phasen besteht, darunter eine Geschwindigkeitsherausforderung. Für erfolgreich absolvierte Events sammelt ihr Forzathon-Punkte, die ihr dann wiederum im Forzathon-Shop für seltene Items einsetzen könnt.

Den kompletten Livestream könnt ihr euch unter dieser News anschauen. Forza Horizon 4 erscheint am 2. Oktober 2018 für die Xbox One und den PC.