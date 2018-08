Forza Horizon 4 - Screenshot deutet erneutes Crossover mit Halo-Serie an

Forza Horizon 4 könnte ein paar besondere Goodies für Halo-Fans enthalten. Darauf deutet zumindest ein geleakter Screenshot aus dem Rennspiel hin.

Dieser zeigt im Vordergrund einen Warthog-Jeep, im Hintergrund lässt sich zudem ein Allianz-Battlecruiser ausmachen. Da sich der kultige Halo-Ring zudem am Horizont in den Himmel windet, scheint dieser Screenshot auch direkt von einem Halo-Ring zu stammen.

Hinweis auf Fahrzeug, Showcase und Schauplatz-DLC?

Was bedeutet das nun für Forza Horizon 4? Nun, zunächst mal wäre ein Halo-Crossover in der Forza Horizon-Welt nichts neues. Bereits in Forza Horizon 3 hatte es den Warthog als spielbares Fahrzeug gegeben.

Besonders interessant sind deshalb der Battlecruiser und der Halo-Ring. Ersterer könnte auf ein besonderes Showcase-Event hindeuten.

Showcase-Events sind besondere Rennen, in denen ihr in der Forza Horizon-Serie gegen besonders spektakuläre und/oder große Kontrahenten wie Züge oder Boote antretet. Und seien wir ehrlich, ein Rennen gegen einen gigantischen Battlecruiser wäre schon ziemlich spektakulär.

Vorschau zu Forza Horizon 4

Alles, was wir bislang zum Rennspiel wissen

Der Halo-Ring spricht dagegen für einen völlig neuen Schauplatz, der allerdings so gar nicht zum England-Setting passt, in dem Forza Horizon 4 spielt. Ob es nur für ein spezielles Rennen auf den Ring geht, ob die Halo-Inhalte überhaupt im Hauptspiel enthalten sind oder als separater DLC erscheinen werden, ist noch nicht bekannt. Wir haben für euch bei Microsoft nachgefragt.

Forza Horizon 4 erscheint am 2. Oktober für die Xbox One und den PC.

