Community-Wahl: Was ist euer Spiel des Jahrzehnts?

Ende letzten Jahres, ihr erinnert euch, haben wir die 100 besten Konsolenspiele des abgelaufenen Jahrzehnts gekürt. In unserer rein subjektiven Liste durfte jeder GamePro-Redakteur seine zehn liebsten Spiele nennen. Hinzu kamen 20 Spiele, die wir im Team an die Spitze der Liste gewählt haben.

Wir fanden es einfach grandios, wie ihr euch mit über 600 Kommentaren an der Diskussion beteiligt habt. Ein großes Dankeschön dafür! Jetzt wollen wir von euch die Antwort auf die Frage aller Fragen wissen:

Was ist euer Konsolenspiel des Jahrzehnts?

Die Regeln:

ihr müsst euch für ein Spiel entscheiden

das Spiel muss im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2019 erschienen sein

das Spiel muss auf mindestens einer Konsole erschienen sein

ihr dürft nicht mit "Einfluss" oder "Bedeutung" argumentieren - die Wahl muss zwingend subjektiv sein

je mehr Leute ein Spiel nennen, desto höher wird es platziert

Die Nr.1! Unser wichtigstes Spiel des Jahrzehnts

Liste der vergessenen Highlights

Wie ihr in den Kommentaren zur Top 100 berechtigterweise festgestellt habt, ist uns vielleicht das ein oder andere Spiel durch die Lappen gegangen. Wir hoffen aber, ihr seht es uns nach, dass das in zehn Jahren voller Highlights passieren kann.

Aber (!), wir wollen das selbstverständlich so nicht stehen lassen. Die vergessenen Spiele werden wir nachträglich in einer Top 50 gebührend ehren. Quasi ein "Best of" der Spiele, die uns durch die Lappen gegangen sind - weil wir (manchmal) ein kleines bisschen doof sind.

Wann geht's los? Geplant ist die Liste aktuell für den Zeitraum Ende Januar, Anfang Februar.

Und keine Sorge, ein Monster Hunter World oder beispielsweise ein Dragon Quest 11 - wie konnte ich das nur vergessen - findet ihr darauf auch.

Was ist euer Spiel des Jahrzehnts? Schreibt es uns in die Kommentare!