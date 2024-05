'Mein Freund denkt, das ist okay': Spielerin zeigt Ekel-PC ihres Freundes und den würden wir nicht öffnen wollen

So sieht der Ekel-PC von Reddit aus (Bild: reddit.com/user/StairwayToWhere/).

Moderne Gaming-PCs sind oft mit einem Glasfenster an der Seite ausgestattet, damit die Besitzer*innen zeigen können, was sie haben. Da wird dann meist mit jeder Menge RGB-Beleuchtung geprahlt und es gibt sogar kleine Displays, die zum Beispiel GIFs im Inneren des Computers abspielen können. Bei manchen Rechnern wäre es allerdings deutlich besser, wenn sie gar kein Sichtfenster hätten. Dann würde uns das erspart bleiben, was wir hier zu Gesicht bekommen.

Spielerin zeigt den PC ihres Freundes und der sieht aus wie ein richtig verranztes Aquarium mit Wrack

Darum geht's: Auf Reddit erklärt eine Person, dass ihr Freund und sie sich gern gegenseitig ärgern, indem sie sich bestimmte Unzulänglichkeiten vorwerfen. Jetzt habe sie den perfekten Gegenstand gefunden und präsentiert ihn direkt der ganzen Welt auf Reddit: Den überaus zugestaubten Rechner des Freundes.

Hier könnt ihr euch die drei Bilder davon ansehen:

Der Freund spielt darauf offenbar nur Oldschool Runescape und hat nicht das Geringste Problem damit, dass der PC so dermaßen zugestaubt und verdreckt ist. Aber wenn wir auch nur einen ganz kurzen Blick in die Kommentare unter dem Beitrag werfen, finden sich gleich mehrere Hundert Menschen, die den Zustand des Rechners überaus problematisch finden.

Sieht aus wie ein Terrarium/Aquarium: Viele Leute geben beispielsweise zu bedenken, dass der Computer eigentlich erst auf den zweiten Blick zu erkennen wäre. Auf den ersten Blick könnte man fast meinen, es mit einem versunkenen Schiff, einem Aquarium oder einem sehr speziellen, auf jeden Fall aber schmutzigen Terrarium zu tun zu haben. Dafür sorgt sicherlich auch die Beleuchtung.

Wie wird das Ding so dreckig? Es dürfte am Rauchen liegen. Der Boyfriend raucht zwar nicht, aber die beiden sind laut Angaben der Urheberin erst kürzlich mit ihren PCs aus einem Haushalt ausgezogen, in dem geraucht wurde. Außerdem sei der PC auch schon um die zehn Jahre alt. Das erklärt natürlich einiges, der Dreck sieht wirklich stark nach Indoor-Rauchen aus.

Aber keine Sorge: Laut der Freundin des PC-Besitzers ist ihr Freund in Sachen Körperhygiene nicht so nachlässig, wie man es beim Blick auf diesen Rechner vermuten könnte. Außerdem habe sie die Bilder seines Rechners auch mit seinem Einverständnis gepostet. Sie lese ihm zusätzlich auch noch regelmäßig die witzigsten Kommentare vor, um ihn ein bisschen zu ärgern und sich natürlich darüber zu amüsieren.

Wie sieht euer PC von innen aus? Und habt ihr ein Sichtfenster oder zockt ihr ausschließlich an der Konsole?