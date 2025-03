Frieren: Der Hauptcharakter des Hit-Animes wäre fast komplett anders gewesen und wir sind froh, dass es nicht so gekommen ist

Frieren ist die Hauptfigur der gleichnamigen Anime-Serie.

Frieren: Nach dem Ende der Reise ist eine der größten Anime-Entdeckungen der vergangenen Jahre. Die Manga-Vorlage erscheint in Japan schon seit 2020, Ende 2023 folgte dann die erste Staffel der Anime-Umsetzung.

Und die hat sich zu einem gigantischen Erfolg gemausert und liegt bei MyAnimeList mittlerweile vor Fullmetal Alchemist: Brotherhood auf dem ersten Platz unter allen Anime-Serien. Ein wichtiges Detail hätte dabei ursprünglich ganz anders aussehen können.

Frieren hätte fast öfter gelächelt

Darum geht's: In Frieren geht es um die gleichnamige Elfen-Magierin. Die hat in einer Fantasy-Welt gerade eine wichtige Mission beendet und dem Dämonenkönig zusammen mit ihren wackeren Gefährten den Garaus gemacht.

Das Besondere dabei ist aber, dass Frieren als Elfe ein deutlich längeres Leben hat als ihre Mitstreiter. Während die also als gefeierte Helden alt werden, zieht die Magierin weiter durch die Lande und lernt neue Zaubersprüche.

In der Serie geht es ganz oft um diese unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit. Frieren muss erst lernen, einzelne Tage zu genießen und Sympathie für ihre kurzlebigen Begleiter*innen aufzubringen. Diese Persönlichkeitsreise macht die Geschichte zu großen Teilen aus.

Wäre es allerdings nach Kazunori Oshima, dem Editor in Chief von Weekly Shonen Sunday, gegangen, hätte die Serie eine leicht andere Richtung eingeschlagen, wie er in einem Interview zugegeben hat (DDNavi via Comicbook).

Obwohl der erste Pitch zur Manga-Vorlage durchaus interessant gewesen wäre, hatte er demnach seine Zweifel am Charakter von Frieren. Sein Vorschlag war deshalb, die Elfin etwas fröhlicher und charmanter darzustellen.

Gerade ihre am Anfang wenig einfühlsame Art ist es aber, die die Geschichte ausmacht und ihr einen guten Start ermöglicht. Nur dadurch kann sich Frieren nämlich in der Folge entwickeln, was unter anderem durch ihr Lächeln in späteren Episoden dargestellt wird.

Am Ende haben sich Kanehito Yamada und Tsukasa Abe glücklicherweise mit ihrer Version von Frieren durchgesetzt und allen Fans damit eine ganz wunderbare Geschichte aufgetischt.

