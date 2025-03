Wie alt ist Frieren? Das wissen wir tatsächlich zum Alter der Elfen-Magierin

Frieren lebt schon eine Ewigkeit. (Bild: © Kanehito Yamada, Shogakukan / Crunchyroll)

Der Anime zum namensgebenden Manga “Frieren: Nach dem Ende der Reise” eroberte 2023 die Herzen vieler Anime-Zuschauer*innen und brachte frischen Wind in das Fantasy-Genre, das zuvor mit Isekai-Serien übersättigt war.

In der Serie geht es hauptsächlich um die Elfen-Magierin Frieren, die sich nach dem Tod ihres menschlichen Gefährten Himmel auf eine Reise durch die Welt begibt, um seinen Tod zu verarbeiten und Menschen besser zu verstehen. Als Elfe lebt sie deutlich länger als ihre Mitmenschen und auch das Zeitverständnis ist bei ihr anders ausgeprägt.

Obwohl diese Tatsache bekannt ist, kommt immer wieder zwei Fragen auf: Wie alt ist Frieren eigentlich und wie ist ihr Alter in Bezug auf das Menschenalter zu verstehen? Bei uns bekommt ihr die Antworten.

2:10 Der Anime Frieren erzählt eine Geschichte über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens

Autoplay

Sie sieht weitaus jünger aus als sie ist

Bereits zu Beginn der Geschichte wird enthüllt, dass sie eine Elfen-Magierin ist und ihre Lebenserwartung sich von der ihrer menschlichen und zwergischen Gefährten unterscheidet. Während für sie 20 bis 50 Jahre im Nu vergehen, sind es für den menschlichen Helden Himmel oder den Priester Heiter eine unglaublich lange Zeit.

Frieren nimmt sich manchmal wie ein Teenager. (Bild: © Kanehito Yamada, Shogakukan / Crunchyroll)

Himmel und Heiters Alterungsprozess hebt noch einmal deutlich hervor, was für ein großer Unterschied in der Wahrnehmung von Zeit bei Elfen und Menschen besteht. Denn im Vergleich zu den beiden erscheint Frieren viele Jahre nach dem Sieg über den Dämonenkönig immer noch so jung wie eine Frau in ihren 20ern.

Frierens ungefähres Alter im Bezug auf die “Göttin der Schöpfung”

Sie sieht immer noch genauso aus wie damals als sie jünger war. (Bild: © Kanehito Yamada, Shogakukan / Crunchyroll)

Während der ganzen Geschichte wird Frierens genaues Alter nicht preisgegeben, aber die Handlung liefert Hinweise darauf, wie alt die “junge” Elfen-Magierin ungefähr ist.

Seit sie im “jungen” Alter ihr Heimatdorf durch einen Dämonen-Angriff verlor und dadurch ihrer Mentorin Flamme begegnet ist, sind mindestens 1000 Jahre vergangen. Immerhin hat Flamme der Menschheit, in der Zeit, nachdem sie Frieren als Lehrling aufgenommen hat, die Welt der Magie enthüllt und dessen Lehre unter den Menschen verbreitet.

Nach Flammes Tod vergehen weitere lange Jahre, bis Frieren dann auf den menschlichen Helden Himmel treffen. Es ist also davon auszugehen, dass die Elfen-Magierin über 1000 Jahre alt ist.

Im Laufe der eigentlichen Handlung des Anime spricht Frieren darüber, dass sie sich nicht sicher über die Existenz der “Göttin der Schöpfung” ist. Das liefert ein weiteres Indiz zu ihrem eigentlichen Alter. Laut der Geschichte der Welt starb die “Göttin der Schöpfung” nämlich vor ungefähr 1500 Jahren.

Frieren zeigt sich selbst jetzt noch schelmisch und spielt Fern einen Streich. (Bild: © Kanehito Yamada, Shogakukan / Crunchyroll)

Dadurch, dass Frieren sich also über ihre Existenz nicht sicher ist und diese sogar anzweifelt, kann die “junge” Elfe nicht älter als 1500 Jahre sein. Hätte sie zur selben Zeit gelebt, wüsste sie genaueres zur Göttin.

Also, wie alt könnte sie sein? Somit erscheint es ziemlich sicher, dass Frieren nach dem Tod der Göttin geboren wurde und im Anime somit zwischen 1000 und 1500 Jahren alt sein muss.

Hier könnt ihr Frieren: Nach dem Ende der Reise streamen

Die erste Staffel der Anime-Serie Frieren: Nach dem Ende der Reise könnt ihr sowohl auf Netflix als auch auf Crunchyroll anschauen. Season 1 umfasst 28 Episoden, die jeweils zwischen 24 und 26 Minuten lang sind.

Bei beiden Streaminganbietern könnt ihr die Serie komplett in deutscher Sprachausgabe oder im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln anschauen. Die zweite Staffel zu Frieren wurde bereits angekündigt und befindet sich aktuell in der Produktion. Ein offizielles Releasedatum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Wie gefällt euch die erste Staffel von Frieren und wie alt schätzt ihr die Elfen-Magierin?