Seit Wochen leuchtet ein mysteriöser Meteorit am Fortnite-Himmel, mit dem niemand bisher so recht etwas anfangen konnte. Diverse Fan-Theorien prophezeiten zwar schon die Apokalypse oder zumindest die Zerstörung der Tilted Towers, wie Dataminer jetzt herausgefunden haben wollen, steckt hinter dem Himmelskörper aber offenbar ein neuer Spielmodus.



Die zusätzliche Spielvariante ist nämlich jetzt in den Game Files aufgetaucht und soll den passenden Namen "Impact" (Aufprall) tragen. Das fanden DieBuddies beim Durchstöbern des Spielcodes heraus und haben ihren Fund prompt auch auf Twitter geteilt.

Ein neuer Modus ist in den Game Files! Impact! Nur Solo und hat wahrscheinlich etwas mit dem Kometen zu tun! :D pic.twitter.com/Dy5JXzlSdl — DieBuddies (@TwoEpicBuddies) April 12, 2018

Dürfen wir den Dataminern Glauben schenken, dann ist Impact ein zeitbegrenzter Solo-Spielmodus und klärt wahrscheinlich das Mysterium um den Asteroiden endlich auf. Was die Besonderheiten der neuen Spielvariante sind, lässt sich aktuell allerdings noch nicht entziffern.

Da es sich bei den Infos zu Impact nicht um offizielle Angaben vom Entwickler Epic Games handelt, raten wir euch, den potenziellen Leak mit Vorsicht zu genießen. Eine plausible Erklärung, warum der Komet in letzter Zeit unaufhörlich am Fortnite-Himmel brennt, würde der neue Modus allerdings schon bringen.