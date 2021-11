Full HD vs. WQHD vs. 4K: Welche Auflösung sollte es beim Spielen mindestens sein?

Eine hohe Auflösung hat beim Spielen einige Vorteile: Details kommen zum Beispiel schärfer heraus und das ganze Bild wirkt knackiger. Allerdings benötigt man für die höheren Auflösungen wie 2K oder WQHD oder 4K auch entsprechende Displays, um von der höheren Bildpunktzahl auch wirklich profitieren zu können.

Anlässlich unserer Find Your Next Game: Hardware Edition-Woche wollen wir jetzt von euch wissen: Welche Auflösung sollte es für euch beim Spielen mindestens sein? Zockt ihr aktuell noch auf einem 1080p-Display und seid damit zufrieden? Oder steht bei euch schon ein WQHD- oder 4K-Display zuhause und ihr könnt euch Gaming ohne diese hohen Auflösungen gar nicht mehr vorstellen?



Macht mit bei unserer Umfrage und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Im Rahmen der FYNG: Hardware Edition dreht sich bei GamePro.de, GameStar.de und Mein-MMO.de vom 1. bis zum 7. November alles um das Thema Hardware. Alle Artikel findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.