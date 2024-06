Mehr Fußball-Drama als bei der EM: Dieses Spiel für PS5 & PS4 gibt’s jetzt für 9,99€ im Angebot!

Mehr dramatisch inszenierten Fußball-Spaß als in diesem Spiel könnt ihr auf PS5 und PS4 nicht bekommen, erst recht nicht für 9,99€.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hatte bereits einige Highlights zu bieten, nicht zuletzt das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft. Aber nicht alle Vorrundenpartien liefern Spannung auf höchstem Niveau. Falls ihr Matches erleben wollt, in denen ein spektakuläres Highlight auf das nächste folgt, dann solltet ihr euch dieses Spiel für PS4 und PS5 ansehen, das es gerade für nur 9,99€ im Angebot gibt:

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions erlebt ihr Fallrückzieher, Kunstschüsse und Glanzparaden am laufenden Band, und das alles noch gewürzt mit temporeichen Kamerafahrten und einem Effektfeuerwerk, wie es nur ein Anime-Spiel bieten kann.

Falls euch das noch nicht genug ist, könnt ihr euch auch die Captain Tsubasa Collector’s Edition auf Blu-ray sichern, die am 20. Juni erscheint. Durch diese schnappt ihr euch die Kult-Animeserie aus den 80ern und 90ern in einer Komplettbox und bekommt damit jede Menge dramatisch inszenierte Fußball-Action, mit der keine Live-Übertragung im TV mithalten kann.

Was bietet Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

1:25 Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer stellt Fußballspiel um den beliebten Anime vor

Rise of New Champions bietet gleich zwei Story-Kampagnen: In der ersten, die eher als Einführung dient, schlüpft ihr in die Rolle von Captain Tsubasa. In der zweiten erschafft ihr euch euren eigenen Fußball-Helden und führt ihn zum Ruhm. Daneben gibt es natürlich auch noch verschiedene Multiplayer-Modi, von Online-Ligen bis hin zum Dream-Team-Modus, in dem ihr euch eure eigene Mannschaft mit euren Lieblingsspielern erstellt.

Spielerisch unterscheidet sich Captain Tsubasa: Rise of New Champions deutlich von bekannten Fußballspielen wie FIFA bzw. EA Sports FC 24. Statt Geschicklichkeit und Timing sind hier eher Taktik und Ressourcenmanagement gefragt. Eure Spieler können nämlich ganz im Stil des Animes spektakulär inszenierte Spezialaktionen ausführen. Diese verbrauchen jedoch Willensstärke, die ihr euch deshalb einteilen und genau dann einsetzen solltet, wenn es wirklich darauf ankommt.

Was bietet die Captain Tsubasa Collector’s Edition auf Blu-ray?

Mit der Collector's Edition des Animes erlebt ihr Tsubasas gesamte Fußballer-Laufbahn bis hin zur Weltmeisterschaft.

Die Collector’s Edition liefert euch den Anime-Klassiker „Captain Tsubasa: die tollen Fußballstars“ und die Nachfolgeserie „Die Super Kickers“ erstmals vollständig zusammen in einem Paket. Ihr bekommt also stolze 180 Folgen mit einer Gesamtlaufzeit von über 65 Stunden. Die 20 Blu-rays werden euch in einer schicken Box mit einer Mini-Torwand geliefert.

Die Serien verfolgen die Fußball-Karriere von Tsubasa Ozora, der mit elf Jahren von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft träumt, bis hin zu seiner Zeit als Profi in Brasilien. Berühmt wurden sie nicht nur für ihre spannende und Anime-typisch effektgeladenen Inszenierung der Matches, sondern ebenso dafür, dass sie von echtem Sportsgeist auch abseits des Fußballplatzes handeln.

