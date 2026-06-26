Dieses geniale Browser-Spiel lässt euch einen WM-Kader aus 100 Jahren Fußballgeschichte basteln, mit dem ihr Weltmeister werden müsst – und dauert nur 10 Minuten

Wir haben einen kleinen Fußball-Spiele-Tipp für euch, der die Halbzeitpause versüßen kann. Und der macht vor allem Spaß, wenn ihr euch gerne mit WM-Historie befasst.

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Samara Summer
26.06.2026 | 19:29 Uhr

Hier seht ihr einen möglichen Kader (Hintergrundbild: Pixabay). Hier seht ihr einen möglichen Kader (Hintergrundbild: Pixabay).

Seid ihr gerade voll im WM-Fieber, dann gibt es natürlich diverse Titel, mit der ihr euch auch auf der Spiele-Seite ausleben könnt. Dieses witzige kleine Spiel kennt ihr aber womöglich noch nicht. Es ist super simpel, hat WM-Geschichte im Gepäck, und weil ihr mit einer Runde in etwa 10 Minuten durch seid, könnt ihr euch damit wunderbar die Halbzeit-Pause versüßen.

In dieser WM treffen Spieler aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten aufeinander

Das Spiel heißt "7a0" und ihr könnt es ganz einfach kostenlos im Browser zocken. Hübsche Grafik solltet ihr hier nicht erwarten, es handelt sich um ein textbasiertes Game. Die Vorzüge liegen beim spannenden Auswahlsystem, das euch mitten in die Fußball-Geschichte kickt. Der Spieler-Pool besteht aus realen Kadern sämtlicher Nationen, die in den letzten Jahrzehnten mitgemischt haben.

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So funktioniert's: Bei der Wahl eurer eigenen 11, dürft ihr immer einen Spieler aus einer realen Mannschaft rekrutieren. Welches Team das jeweils ist, darüber bestimmt der Zufall. Beispielsweise könnte es zuerst das WM-Siegerteam von 1978 sein, Argentinien. Dann bei der Besetzung der nächsten Position das lettische Team aus dem Jahr 1996.

Dabei entstehen automatisch ziemlich wilde Kombinationen. Eure strategische Aufstellung wählt ihr übrigens noch bevor es um die konkrete Besetzung geht: zum Beispiel ein Stürmer, zwei Flügelspieler, 3 Mittelfeldspieler, 4 Verteidiger und ein Torwart. Die Positionen müssen jeweils mit passenden Spielern besetzt werden, ein Verteidiger kann nicht als Sturm spielen und so weiter.

Ist euer Kader vollständig, wird eine ganz spezielle WM simuliert, ganz ähnlich, wie ihr das womöglich vom Fußball-Manager kennt. Um den Gesamtsieg zu erzielen, müsst ihr insgesamt sieben Spiele gewinnen, daher auch der Name. Bei den gegnerischen Mannschaften handelt es sich übrigens dann auch wieder um historische Teams.

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Es kann also unter Umständen passieren, dass ihr das mexikanische Team von 1994 im Achtelfinale rausschmeißt und die aktuelle deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale, dann aber im Halbfinale an Nigerias Kader aus dem Jahr 2002 scheitert.

Wir empfehlen das Spiel vor allem denjenigen unter euch, die sich für die Fußball-, bzw. WM-Historie interessieren. Wer sich da auskennt, dürfte besonders viel Spaß haben. Aber ganz allgemein handelt es sich um ein befriedigendes, flottes Spielerlebnis, mit dem ihr eben auch frisch in die Geschichte eintauchen könnt.

Kanntet ihr das Spiel bereits? Und falls nicht: Werdet ihr es mal ausprobieren?

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