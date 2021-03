Fußball-Profis aufgepasst - Jochen Schweizer lädt zum eFootball-Cup [Anzeige]

Beim eFootball-Cup handelt es sich um einen DACH-weiten Wettbewerb, der von Jochen Schweizer in Zusammenarbeit mit NGL.ONE und der GAMERS ACADEMY durchgeführt wird. Außerdem ist Hisense mit an Bord, um spannende Preise zu stellen - doch der Weg auf's Treppchen ist nicht so leicht!

So läuft das Turnier: Der Football eCup wird eure Fähigkeiten im 1vs1 auf der PlayStation 4 fordern. Um ins Turnier zu starten, müsst ihr euch in der Online-Qualifikation durchsetzen. Die Qualifikationsphase setzt sich dabei aus sechs Turnieren und sechs Duellen zusammen. Gespielt wird im 90er-Modus, ihr braucht euch also keine Sorgen um euer Team zu machen.

Der Zeitplan sieht dabei folgendermaßen aus:

Turnier 1: Dienstag, 09.03.2021

Dienstag, 09.03.2021 Duell 1: Donnerstag, 11.03.2021

Donnerstag, 11.03.2021 Turnier 2: Dienstag, 16.03.2021

Dienstag, 16.03.2021 Duell 2: Donnerstag, 18.03.2021

Donnerstag, 18.03.2021 Turnier 3: Dienstag, 23.03.2021

Dienstag, 23.03.2021 Duell 3: Donnerstag, 25.03.2021

Donnerstag, 25.03.2021 Turnier 4: Dienstag, 30.03.2021

Dienstag, 30.03.2021 Duell 4: Donnerstag, 01.04.2021

Donnerstag, 01.04.2021 Duell 5: Donnerstag, 08.04.2021

Donnerstag, 08.04.2021 Turnier 5: Dienstag, 13.04.2021

Dienstag, 13.04.2021 Duell 6: Donnerstag, 15.04.2021

Donnerstag, 15.04.2021 Turnier 6: Dienstag, 20.04.2021

Aus dieser Online-Phase im März werden sich am Ende 12 Turnier-Finalisten sowie die Top 2 des Turnierrankings und 12 Duell-Finalisten sowie die Top 2 des Duellrankings ergeben. Diese Spieler rücken allesamt ins Finale vor, gemeinsam mit zwei Wildcard-Playern. Außerdem werden sich zwei weitere Besucher aus der eFootball-Szene der "Final32" anschließen.

Das Finale findet dann (vorbehaltlich der geltenden Covid-19-Regularien) live in der Jochen Schweizer Arena am 29.05.2021 statt.

Meldet euch jetzt an und gewinnt tolle Preise!

Link zum YouTube-Inhalt

Das könnt ihr gewinnen: Schon die Teilnahme am Cup kann sich lohnen. Sobald ihr an einem Match teilnehmt, werdet ihr mit einem Skillbook der GAMERS ACADEMY mit hilfreichen Tipps zu FIFA 21 belohnt. Außerdem bekommt ihr einen Gutschein für das Multipalyer-VR-Erlebnis "Hologate" in der Jochen Schweizer Arena.

Richtig stark werden die Preise, wenn ihr es durch die Qualifikation schafft: Neben einem Platz im Finale gibt es einen Hisense-ULED TV im Wert von 1299€ für die Sieger der Qualifikationsturniere- und -duelle. Die Zweitplatzierten bekommen einen "Surf & Fly" Erlebnisgutschein in der Jochen Schweizer Arena. Und der Gesamtsieger des Turniers kann sich auf weitere Preise von Hisense freuen.

Wenn ihr also nach einer echten Herausforderung für eure FIFA-Skills sucht, bekommt ihr hier die Möglichkeit, euer Können unter Beweis zu stellen. Und vielleicht kommt am Ende ja sogar eine Finalteilnahme dabei rum!

Worauf wartet ihr also noch? Meldet euch jetzt an!