"Ich finde das Launch Lineup vergleichsweise schwach": FYNG-Talk zur Switch 2 mit Viet von den Rocket Beans

Hier könnt ihr euch den Talk live von der Caggtus anschauen, mit Viet von den Rocket Beans und AK.

Aktuell findet in Leipzig die Caggtus statt und wir sind mit unserem FYNG-Programm direkt vor Ort. In gemütlicher Talkrunde am Samstag war die Switch 2 das große Thema. Was die Runde um Host Ann-Kathrin Kuhls von Hardware, Spiele-Lineup und Preispolitik hält, erfahrt ihr hier. Mit dabei:

Eleen Reinke (GamePro)

(GamePro) Paul Aeils (GameStar Video)

(GameStar Video) Viet Nguyen (Rocket Beans)

Zu schwaches Launch-Lineup? Darum ging's im Switch 2-Talk

Eine knappe Stunde lang ging es um die Enthüllungen der Nintendo Direct Anfang April. Dabei gab es Lob für die Konsole, unter anderem von Paul, der die Switch 2 schon in Paris in der Hand hatte und festhält, dass sie sich wesentlich robuster anfühle als noch das Vorgängermodell.

Das Spiele-Lineup hat die Redakteur*innen dagegen noch nicht ganz überzeugt. Paul erklärt, dass er privat noch damit warten würde, sich die neue Nintendo-Konsole ins Wohnzimmer zu stellen und auch Viet verrät:

Ich finde das Launch-Lineup vergleichsweise schwach.

53:16 FYNG-Talk zur Switch 2: Hype oder Hoffnung?

Features und Hardware kommen natürlich ebenfalls zur Sprache und Paul hat vor Ort vor allem das Maus-Feature begeistert, wobei Viet befürchtet: "Ich glaube, dieses Feature wird wieder Nintendo-typisch so eine Spielerei sein."

Er geht davon aus, dass es abseits von ein paar Titeln, die es nutzen, schnell wieder in Vergessenheit geraten wird. Kollegin Eleen weist zusätzlich darauf hin, dass das Feature nicht allzu gut ins typische Konsolen-Wohnzimmer-Setup passt.

Auch das Display kommt zur Sprache. Hier ist die Runde hin- und hergerissen zwischen der Enttäuschung, dass es "nur" ein LCD statt OLED wird und der Vorfreude auf HDR und der Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Noch mehr Konsolen-Talk: Handheld-Kuriositäten

In einem weiteren Hardware-Talk geht es um kuriose Handheld-Konsolen. Mit dabei neben Host Iris Böhm: Leya Jankowski (MeinMMO), Felix Rick (GameStar) und erneut GamePro-Kollegin Eleen. Habt ihr die Live-Runde verpasst, geht es hier zum VOD:

22:51 FYNG-Talk: Wir stellen euch echte Handheld-Kuriositäten vor - Schon mal an einer Konsole gekurbelt?

Der FYNG-Programmplan live von der CAGGTUS

Es ist zwar bereits der letzte Tag unseres Programms angebrochen, aber trotzdem gibt es noch einige spannende Highlights live zu sehen.

Was wann ansteht, gibt's hier auf einen Blick:

Das größte Highlight war am Freitag unsere große FYNG Show, bei der wir sogar einige (Welt-)Premieren im Programm hatten. Aber keine Sorge, falls ihr die verpasst habt: Auf GamePro findet ihr jede Menge Videos und Artikel zu allem, was live in Leipzig bei uns passiert ist.

Wir hoffen, ihr seid heute noch im Stream mit dabei! Ann Kathrin Kuhls und Maurice Weber führen durch das Programm, unsere Kolleg*innen von der GameStar begleiten die Show zudem mit einem Live-Ticker.