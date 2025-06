Resident Evil 9: Egoperspektive oder First Person - Jetzt wissen wir, wie Requiem gespielt wird

Auf dem Summer Game Fest konnten bereits einige Personen mit Grace losziehen. Daher gibt es jetzt viele neue Infos.

Traditionell ist Resident Evil eine klassische Third Person-Reihe, Resident Evil 7 beschritt aber in vielen Bereichen neue Wege und setzte auf mehr Horror und eine Egoperspektive. Resident Evil Village konnten wir zunächst auch nur durch die Augen des Protagonisten erleben. Später kam mit der Gold Edition, beziehungsweise dem DLC, die Third Person dazu. Die Remakes wechselten wieder gänzlich zurück zur Third Person.

Folglich rätselten wir lange, wie es im nächsten Spiel der Hauptreihe aussehen würde. Nachdem der Titel während des Summer Game Fests in den USA bereits spielbar war, wissen wir, dass Capcom die Erfahrungen aus dem letzten Teil direkt mitgenommen hat.

Resident Evil Requiem lässt uns eine Perspektive frei wählen

Was der letzte Teil der Marke erst mit Verspätung und geknüpft an einen DLC anbot, ist in Resident Evil Requiem gleich von Anfang an verfügbar. Wir können im Menü wählen, ob wir lieber in der Egoperspektive oder Third Person spielen wollen.

Das hat natürlich eine starke Auswirkung auf das Spielgefühl und IGN berichtet, beide Optionen sein richtig gut umgesetzt und haben ihren eigenen Reiz. So komme der Third Person Modus mit schicken Animationen.

Es handelt sich also um einen vollwertigen Modus und nicht um eine nicht voll ausgearbeitete Kompromisslösung für alle, die in der Egoperspektive mit Motion Sickness kämpfen.

Die First Person-Ansicht macht laut IGN die Horrorsegmente besonders gruselig. Der spielbare Abschnitt war in einem unheimlichen verlassenen Krankenhaus mit gotischen Elementen angesiedelt und habe vom Gruselfaktor her eher an RE7 erinnert. Zudem habe es einen hohen Gore-Faktor gegeben.

Diese Figur wurde in der Demo gespielt

In der halbstündigen Demo schlüpften Michael Higham und Matt Kim von IGN in die Rolle von FBI-Agentin Grace Ashcroft, die beereits im Trailer zu sehen war. Zwar wird noch gerätselt, ob sie die einzige Protagonistin des Spiels sein wird und nicht vielleicht doch Resi-Veteran Leon S. Kennendy zurückkehrt – aber jedenfalls sieht es aber so aus, als sei Grace zumindest eine der Protagonistinnen.

Nachdem wir auch schon in früheren Teilen in Demos die Kontrolle über Nebenfiguren übernommen haben, wirkt es laut IGN so, als wolle Capcom Grace stark als Figur etablieren. Das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass sie eine Hauptperson wird. Sie ist zwar eine Agentin, aber trotzdem nicht so abgebrüht wie die alten Hasen. Ihre Angst ist wohl spürbar und wirkt sich auf die Horrorkomponente aus.

Denkbar wäre aber trotzdem, dass sich mehrere Personen die Hauptrolle teilen und wir immer wir in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Auch die Möglichkeit, dass es wieder spielbare Flashbacks wie mit den Videotapes in RE7 gibt, wird aufgrund einer Szene im Trailer diskutiert.

Abgesehen davon sollen die üblichen Elemente vorhanden sein wie Rätsel und Environmental Storytelling sowie einem Monster, das uns ähnlich wie Lady Dimitrescu oder Mr. X jagt.

Habt ihr nach Village darauf gehofft, dass Resident Evil 9 beide Perspektiven bietet und welche hat es euch mehr angetan? Oder wollt ihr vielleicht beide mal testen?