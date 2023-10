Diablo 4 im Game Pass? Erste Activision Blizzard-Spiele kommen wohl 2024 und könnten echte Knaller in den Service bringen

Gut für den Game Pass: Dem Activision-Blizzard- und Microsoft-Deal steht so gut wie nichts mehr im Weg.

Microsoft übernimmt Activision Blizzard, das ist mittlerweile so gut wie sicher. Ist der Deal final, kommen wahrscheinlich auch die meisten Spiele des Publishers in Microsofts Game Pass-Abo. Wann das losgehen könnte und wie es mit den beiden großen Titeln Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 aussieht, verrät Activision jetzt in einem Statement.

Activision Blizzard im Game Pass: Diablo 4 und Modern Warfare 3 kommen dieses Jahr nicht ins Abo

Kommen Activision-Spiele in den Game Pass? Ja, es sieht ganz danach aus. Sollte der Übernahme-Deal in den kommenden Tagen in trockenen Tüchern sein, kommen die Spiele des Riesen-Publishers mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ins Microsoft-Abo. Das sagt auch Activision selbst.

Wann ist es soweit? In einem Tweet von Activision Blizzard heißt es, dass das Unternehmen davon ausgeht, "irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres" damit anzufangen, eigene Titel zum Game Pass hinzuzufügen. Immer vorausgesetzt, dass der Deal wirklich über die Bühne geht, versteht sich.

Diablo 4 und MW3 auch? Das ist gut möglich, zumindest nächstes Jahr, also 2024. Eine klare Absage gibt es hingegen zur Vermutung, dass Diablo 4 und CoD Modern Warfare 3 vielleicht sogar noch dieses Jahr in den Game Pass kommen könnten. Das wird definitiv nicht der Fall sein, heißt es in dem Activision-Tweet:

"Während wir keine Pläne haben, Modern Warfare 3 oder Diablo 4 dieses Jahr in den Game Pass zu einzufügen, erwarten wir, sobald der Deal abgeschlossen ist, mit Xbox zusammen zu arbeiten, um unsere Spiele mehr Spieler*innen auf der Welt zu bringen. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres damit anfangen würden, Spiele zum Game Pass hinzuzufügen."

Wer Diablo 4 und Modern Warfare 3 noch im Jahr 2023 spielen möchte, muss wohl oder übel den Vollpreis für die Titel zahlen. Alle, die auf einen schnellen Zuwachs beim Game Pass-Abo hoffen, müssen sich also noch ein bisschen gedulden. Wenn alles klappt, geht es dann aber nächstes Jahr los mit der ganz großen Spieleflut.

Wie denkt ihr über den Deal und welche Activision Blizzard-Spiele wünscht ihr euch am meisten für den Game Pass?